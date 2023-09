Spórolási ötletek lakásfelújításhoz

Manapság jól meg kell nézni, hol vásárolunk, főleg igaz ez akkor, ha egy nagyobb átalakításra kerül sor az otthonunkban. Az ügyes kezű emberek, amit tudnak, maguk oldanak meg, de a berendezési tárgyak esetében ők sem tudnak csodákat tenni. Ilyenkor egyetlen megoldás van: kedvezményes áron kell a bútorokat beszerezni. Ezt megtehetjük a VIP Kanapé akciós bútorai közt válogatva. Nézzük, mi minden található itt!

Praktikusság: 2in1 bútorok

A legjobb döntés, amit hozhatunk a lakberendezés során, ha olyan bútorokat választunk, amelyek többfunkciósak. Tipikus példák erre azok a sarokkanapék, U alakú ülőgarnitúrák, amelyek ágyazhatóak is.

Hogy ez mit jelent? Azt, hogy nem kell egy külön vendégágyat beszereznünk, netán egy felfújható matracot tárolnunk a beépített szekrényben, ha a nappaliban álló garnitúra kényelmes fekhellyé is átalakítható.

Az akciós bútorok között több ilyet is találunk, így kedvező áron juthatunk hozzá a nappali díszéhez, ami lehet ágy is egyben. Ráadásul a szövet színét is mi választhatjuk meg a fent említett bútoráruházban.

Nézzük meg a raktárkészletet!

Nem egy olyan áruház van, ahol a raktárkészleten lévő termékeket olcsóbban adják, hiszen ez esetben nincs lehetőség módosításra. Adott a méret, a szövet, a bútor színe, formája – de ha éppen ez a megfelelő valakinek, akkor mindenki jól jár!

A raktáron lévő bútorok esetében akár aznap haza is vihetjük a kiszemelt terméket, és azonnal birtokba vehetjük. Gondolj csak bele! Délelőtt ellátogatsz a VIP Kanapé XV. kerületi boltjába, és mire a lurkók hazaérnek az iskolából, már várja őket a kényelmes kanapé a tévé előtt! Biztosan nagy lesz az öröm!

Utolsó darabok

Akkor szoktak nagy kedvezményt adni a webáruházak, boltok az egyes termékekre, ha azokból már csak egy darab van raktáron. Lehet, hogy kifutó termékről van szó, lehet, hogy az utángyártás megszűnt, bármi is az ok, gyakran több százaléknyi kedvezménnyel vihetők el ezek a darabok.

Egyáltalán nem arról van szó, hogy ezek selejtes bútorok, egyszerűen csak megéri az áruháznak, hogy olcsóbban adják az árut, mert így felszabadul a hely az újabb termékek számára.

Szetteket vegyünk!

Jó ötlet még az is, ha bútorvásárlás során nemcsak egy-egy darabot veszünk, hanem egyszerre többet is, illetve szettben is gondolkodhatunk. Lehet, hogy ugyanaz a gyártó kínál kanapét és 3+2+1 garnitúrát is? Vegyük meg mindkettőt, biztosan kapunk így valamilyen árengedményt!

Az egyes elemeket rakjuk be az egyes helyiségekbe: az a jó a modern lakberendezésben, hogy a bútorok mobilisak, szabadon kombinálhatóak. A fotel kerülhet a kanapéval a gyerekszobába, a szélesebb darabok pedig a nappaliba.

A VIP Kanapénál a nappali bútorok mellett franciaágy és étkezőasztal is kapható székekkel együtt, így több helyiséget is be tudunk rendezni egyetlen vásárlással. A házhoz szállítás is egyszerűbb és költséghatékonyabb így.

Gondolkodjunk okosan a bútorvásárlás során is, figyeljük az akciós lehetőségeket, keressünk olyan boltot, ahol a magas minőség ellenére állandóak a kedvezmények!

(PR-cikk)