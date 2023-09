Autómentes nap – Január 1-től lesz ingyenes a tömegközlekedés Dunaszerdahelyen!

Hájos Zoltán polgármester konkrét dátummal rukkolt elő a dunaszerdahelyi autómentes nap megnyitóján. Az időjárás egyébként a rendezvénynek nem kimondottan kedvezett, reggel még esett, de az utolsó órájára már kisütött a nap.

Fotók: a szerző - További felvételekért kattints!

Negyedik alkalommal rendezte meg Dunaszerdahely városa az Európai Mobilitási Hét keretében az autómentes napot, és az eddigiek alapján kijelenthető, hogy az időjárás minden második alkalommal jól kibabrál a szervezőkkel és a látogatókkal. Így volt ez a második alkalommal, és most, a negyedik autómentes napon is. Mintegy félórás késéssel, fél tíz előtt zárták le a Fő utcát, mivel azonban továbbra is lógott az eső lába, a megnyitót már a művelődési központban tartották.

„Ilyenkor lezárjuk a Fő utcát, figyelmeztetve a gépkocsivezetőket, hogy ma jobb lett volna, ha otthon hagyják az autójukat. Amikor jó idő van, én is bringára pattanok és kerékpárral megyek munkába, de ma sajnos esett… Ha jobb idő lesz, megígérem, hogy én is biciklivel fogok jönni” – vázolta terveit Hájos Zoltán a megnyitón

Az autómentes nap legfőbb vonzerejét a Fő utca legforgalmasabb szakaszának lezárása adja (a városházától a VMK-ig), és az, hogy gyerekzsivaj váltja ugyanott a vasparipák bőgését. Ezzel össze sem hasonlítható, amikor a fellegek és/vagy az esőcseppek bekergetik a népet a kultúrházba, ahol ráadásul ez a gyerekzsivaj olyannyira megszorul, hogy lényegében kiiktatja Hájos Zoltánt, és az esemény megnyitójába zsúfolt sajtótájékoztatóját, amellyel a nagy bejelentés mellett egy hónappal ezelőtti cikkünkre is reagált arról, miért is nem „bírnak” megérkezni az EU-s támogatásból kiversenyeztetett elektromos buszok Dunaszerdahelyre.

Korábban ugye írtunk róla, hogy Hájos Zoltán első alkalommal a 2021-es, második autómentes napon pendítette meg, hogy Dunaszerdahely ingyenessé teheti a tömegközlekedést, amennyiben EU-s pályázaton keresztül sikerül pénzt nyernie elektromos autóbuszok beszerzésére. Ez megtörtént, 2022 őszén pedig elindult a nemzetközi közbeszerzés, mely során némely résztvevők elégedetlenkedtek a feltételekkel, és emiatt idén tavaszig húzódott. A győztes a dióspatonyi székhelyű Mobility & Innovation s.r.o. lett. Csakhogy még augusztusban sem volt világos, mikor érkezhetnek meg a buszok, és válhat ingyenessé a tömegközlekedés, Hájos Zoltán akkor ismét néhány hetet említett, csakhogy mint azt később Ónodi János, dióspatonyi cég vezérigazgatója közölte velünk, november közepe a beszállítás határideje, a buszokat pedig még tesztelni is kell a városi tömegközlekedésben, hogy zökkenőmentesen menjen majd az átállás. Az Ónodi Jánossal a közelmúltban készített interjúnkat hamarosan olvashatják portálunkon.

Az idei autómentes napon – noha nem a Fő utcán, de a VMK-ban végül megjött a dátum is. Hájos Zoltán bejelentette, hogy január 1-jétől lesz ingyenes a tömegközlekedés Dunaszerdahelyen.

Kifejtette, hogy Dunaszerdahely nyitott az innovatív megoldásokra, ezért is pályáztak 2021 decemberében az EU-nál, a pozitív elbírálás viszont lassan, csak következő év július közepén érkezett, szeptember elején viszont már alá is írták a szerződést az elektromos buszokra nyújtandó EU-s támogatásról. Szeptember 30-án írták ki a közbeszerzést, ami a kiegészítésekkel együtt végül idén márciusban zárult. Ekkor hirdettek győztest, a folyamatot azonban még az illetékes hatóságok is leellenőrizték, így a közbeszerzés eredménye május 11-re vált jogerőssé. A Mobility & Innovationnel kötött szerződés értelmében a város által elküldött felhívástól számítva a cégnek fél éve van a buszok beszállítására.

„A közbeszerzés során több olyan autóbuszgyártó is próbált nyomást gyakorolni a városra, hogy módosítsuk a szabályokat, mert nem voltak felkészülve az innovatív megoldásra. Mi viszont könnyű szerkezetű, elektromos meghajtású autóbuszt akartunk beszerezni, nem gázzal működő buszt, és nem vasat akartunk szállítani, hanem lakosokat. Január 1-től ezekkel a buszokkal tudjuk biztosítani a lakosok ingyenes szállítását” – fogalmazott. Ennyire konkrét dátumot korábban sosem kaptunk.

Az autómentes naphoz egyébként további rendezvények kapcsolódnak, többek között az FCC Environment hulladékgazdálkodási vállalat Kukamanó elnevezésű iskolai és óvodai szemétgyűjtő versenye, melyen idén 3 régióból 43 iskola és 10 183 diák csatlakozott, a Duna menti régióból pedig 19 iskola és 3542 diák. Országszerte közel 245 tonna papírt gyűjtöttek össze, ennek 58%-a, 143 tonna esik a Duna menti régióra. Már szinte hagyomány, hogy az ország két legnagyobb magyar tannyelvű iskolájában, a dunaszerdahelyi Vámbéry Árminban és a Szabó Gyulában gyűjtik a legtöbbet, előbbiben idén közel 36 tonnát, utóbbiban pedig 23 tonnát.

Szintén az autómentes napon tüntetik ki a legaktívabb dunaszerdahelyi kerékpárosokat, a „Bringázz a munkába” kampány résztvevőit, akik elismerő oklevelet és különböző ajándékokat kapnak.

(SzT)

