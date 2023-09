Mi köze a javítósejteknek a lézeres szemműtéthez?

Bár a javítósejt úgy hangzik, mintha most szökött volna egy klasszikus sci-fi-ből, igazából nagyon is valóságos, sőt e sorok írása és olvasása közben is velünk van, méghozzá többedmagával. De mik is azok a javítósejtek és mi közük a lézeres látásjavításhoz? Érkeznek a válaszok!