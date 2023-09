Ismert vállalatok cirkálnak Szlovákia körül – egy amerikai gyorsétteremlánc és egy ismert drogéria is betörhet a piacra

Idén az Action és a Primark belépésével gyarapodott a szlovák piac, és noha mindkettő más-más koncepciót követ, azonos bennük, hogy az olcsó árukra összpontosítanak. Viszont további ismert külföldi nevek célkeresztjében is szerepel Szlovákia: a Biedronka szupermarket érkezése már szinte biztos, és további két márka jelezte lehetséges terjeszkedését – írja a HN.

Fotó: TASR

A Rossman drogéria már kb. 30 éve jelen van a cseh piacon, és noha a közeljövőben nem tervezi terjeszkedését Szlovákiába, Marek Karasch, a vállalat munkatársa a HN-nel közölte, hogy Szlovákiát is ígéretes országnak tartja, és meg van róla győződve, hogy sikeresek lehetnek itt is a termékeikkel. Ugyanakkor hozzátette, hogy a hosszú távú számításokat nem jelenthetik be előre.

Szeptember végén, illetve október elején nyithatja meg első éttermeit nyugati szomszédainknál az amerikai Popeyes, amely nemrég lépett be a lengyel piacra. A louisianai gyorsétteremlánc elsősorban a csirkehúsból készült ételekre összpontosít, így főként a KFC-nek a fő konkurenciája. Marko Blaževič, a vállalat közép-európai részlegért felelős munkatársa a HN-nek elmondta: noha a szlovákiai piac logikus következő lépés lenne, először ki kell próbálniuk a csehországi és a lengyelországi koncepciót.

A német Woolworth is érdekesnek és nagy potenciállal rendelkezőnek nevezte a szlovákiai piacot, így Szlovákia reális pontot jelent számára a jövőbeni terjeszkedést nézve. Jelenleg Lengyelországban terjeszkednek, és olyan üzletláncoknak jelent konkurenciát, mint a Pepco, a Kik vagy az Action.

Jelenleg a lengyel Biedronka áll legközelebb a szlovákiai piacon való betöréshez, de mivel időigényes és összetett folyamatról van szó, csak az elkövetkező hónapokban válhat ismertté, hogy nyithatja meg első boltját Szlovákiában.



(hnonline.sk)

