Amikor a rendőr elmenekül

Adott egy megtámadott ember. Fizikai atrocitás érte. A bátor támadó hátulról ütötte meg. Az esetet telefonjával megörökítő egyén segítséget kért egy a közelben álló városi rendőrtől, akit történetesen név szerint ismert is, azonban a rendőr inkább sietve beszállt a szolgálati rendőrautóba. S miután alig volt hajlandó szólni a sértetthez, (zavarában a motorháztetőn felejtve egy pet palackot is), a segítségnyújtást elutasítva simán elmenekült a helyszínről.

Jožo Pročkoék az OĽaNO jelöltlistáján szereplő Pačivale Roma tagjaival tartottak kampányakciót Losonc belvárosában, amikor három férfi inzultálni kezdte őket - Facebook

Nem hívott másik rendőrt, nem adott tanácsot, nem igyekezett megakadályozni a támadás megismétlését, megállítani az azonosított elkövetőt, vagy felvenni az adatait, dokumentálni az esetet, nem tett semmit, csak lelépett. Annak ellenére, hogy a megtámadott személy a történéseket folyamatosan rögzítette és élőben közvetítette telefonjával a közösségi hálón.

Hol történt ez? Európa közepén, egy jogállamban. Losoncon.

Pontosan ugyanott, azon a téren, ahol nemrégen egy „béketüntetésen” egy oroszpárti alak megtámadott egy fiatalt csak azért, mert a politikai véleményük különbözött. A most megtámadott személynek is a politikai véleménye különbözött a támadóétól, ez kiderül a neten keringő videóból.

Egyszer egy szinte gyereket vernek, máskor egy ötvenes férfit. Egyszer közszereplőt, máskor civilt. Csakis a véleménye miatt.

És amikor van rendőr a helyszínen, az nem segít. Meg sem próbálja. Elmenekül a kötelességei elől. Európa közepén, egy jogállamban.

Tök mindegy, hogy kinek a gyereke volt a fiatalember múltkor. Lehetne a te gyereked is. Tök mindegy, hogy most egy nevetséges politikus az áldozat. Ő is valakinek az apja, férje, ő is állampolgár, joga van személye védelmére. Alkotmány meg satöbbi, ugye…

Ha valakit megtámadnak, akkor a rendőrnek közbe kell lépnie. Ha kifejezetten segítséget is kér tőle a megtámadott, akkor közbe kell lépnie. Talán még akkor is illik közbelépnie, hogy a további erőszaknak elejét vegye, ha nem rendőr, hanem csak ember a talpán.

Ha egy közismert gyilkost lincselnének az utcán és az segítséget kérne, annak is joga lenne a bírósági eljáráshoz, azt is meg kéne védenie a rendőrnek.

Különben nem méltó a lakosság bizalmára. Különben nem méltó arra, hogy rendőr legyen.