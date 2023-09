Migránsokat hoztak Dunaszerdahelyre, az emberek félnek és/vagy gyűlölködnek

Olvasóink egy felvételt juttattak el portálunkhoz, melyen az látható, hogy bevándorlók mintegy 15-20 fős csoportja üldögél a fűben a Malom utcai idegenrendészet közelében. A fotó egy Facebook-posztban látható, amely alatt az emberek jobb esetben csupán aggodalmaskodnak, rosszabb esetben gyűlölködnek a külföldiek láttán.

Akadt például olyan hozzászóló is, aki lángszórót használna ellenük:

A gyűlölet helyenként mérhetetlen, akadt viszont ennek az ellentéte is. Az egyik hölgy például megjegyezte, hogy ma odamegy és bepasizik. A hozzászólók aztán arról is beszámoltak, hogy látták őket a Jednotában vásárolni, megint másnak azt mondták, hogy reggel mennek dolgozni az ipari parkba. Csupa olyan történés, ami arra utal, hogy csak azért tartanak tőlük, mert külföldiek/idegenek.

Hogy mennyire indokolt az emberek félelme, történt-e bármilyen, aggodalomra okot adó cselekmény, arról érdeklődtünk a városi és a járási rendőrségnél is, Csiba Tibor városi, illetve Both Péter járási rendőrparancsnok is közölte, semmilyen atrocitásról, közrendzavarásról, provokációról nem érkezett hozzájuk bejelentés.

"Amennyire tudom, tízesével kb. 50 bevándorlót szervezetten hoztak Dunaszerdahelyre Pozsonyból, hogy az idegenrendészet kirendeltségén kiállítsák számukra a dokumentumokat" - árulta el Csiba.

"Bizonyára más kirendeltségeket segítenek ki, mivel a Dunaszerdahelyi vagy a Galántai járásban az elmúlt két hónapban legfeljebb 15-20 illegális bevándorlót fogtuk. Itt a Duna természetes határt biztosít, keletebbre ilyesmi nincs" - fűzte hozzá Both Péter.

Kiemelte, hogy akik számára kiállítják a dokumentumokat, azok szabadon mozoghatnak Szlovákia területén, és ugyan az országot nem szabdna elhagyniuk, a legtöbben így is továbbmennek Nyugat-Európába.

Csiba Tibor közölte, nem tudnak arról, hogy további csoportokat hoznának ide. Érdeklődünk az idegenrendészetnél, amint választ kapunk, közöljük.

(SzT)

