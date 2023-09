Lezárult a nyomozás Daniel Tupý meggyilkolásának ügyében, vádemelési javaslatot tett az ügyész Adam Puškár ügyvéd ellen

Az ügyészség benyújtotta a vádemelési javaslatot Adam Puškár ellen Daniel Tupý egyetemi hallgató meggyilkolása ügyében – erősítette meg a TASR-nek csütörtökön Juraj Chylo, a Pozsonyi Kerületi Ügyészség szóvivője.

Fotó: TASR

A 18 évvel ezelőtti Tupý-gyilkosság vizsgálótisztje szeptember elején alapvető változtatást eszközölt a ügyiratban, Adam Puškár nem az egyedüli, akit vétkesnek tartanak a Comenius Egyetem Bölcsészkara hallgatójának halálában. A rendőrség szerint tehát többen is lehettek, akik leszúrták.

Daniel Tupýt 2005 őszén késelték halálra a pozsonyi Tyrš-rakparton, a rendőrség idén tavasszal gyanúsította meg a pozsonyi ügyvédet. Ennyi év múltán sikerült azonosítani a diákokra támadó neonáci csoport bizonyos tagjait, köztük van Vladimír M., aki jelenleg koronatanú.

Ő volt az, aki tavasszal azt mondta a rendőröknek, hogy látta, amint Puškár Tupý felett áll és fentről lefelé irányuló kézmozdulatokkal támadja. Állítása szerint a támadás után Puškár egy időre elfutott a Dunához, később pedig azt mondta, hogy a kést dobta a folyóba, majd egy másik személlyel együtt megszabadult a ruházatától.

A védelem a kezdetektől megpróbálja kétségbe vonni a koronatanú szavait, és állítják, az eredeti szakértői vélemény is azt állapította meg, hogy a legvalószínűbb verzió szerint Tupý álló helyzetben szerezte a szúrt sérüléseket. Puškár korábban azt is kritizálta, hogy a rendőrség egy olyan ember vallomásának hisz, aki maga is gyanúsított lehet a gyilkosságban.

Puškár továbbra is vizsgálati fogságban van, noha a nyáron 50 ezer euró készpénzt, valamint édesanyja és a stupavai önkéntes tűzoltók által vállalt garanciát is felkínálta azért cserébe, hogy szabadlábon védekezhessen. A bíróság viszont nem helyezte szabadlábra, mivel úgy ítélték meg, hogy a szökés veszélye azonnali.

(TASR/para)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!