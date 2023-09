„Még az internetet sem merték bekapcsolni a telefonjukon” – a kalandvágyó fiatalok szexuális élete

Az egyik srác egy buliban összefutott néhány régebbi haverjával, akikkel akartak csinálni egy közös képet, de a lelkére kötötték, hogy nem szabad megosztani Instán, mert mindkét srácnak a barátnője úgy tudta, hogy már alszanak, ezért még az internetet sem merték bekapcsolni a telefonjukon. Persze aznap este nem látszott rajtuk, hogy kapcsolatban lennének, talán az egyik fel is szedett egy csajt…

Még picit elemeztük ezt a konkrét esetet, amiről kiderült, hogy már nem voltak olyan nagyon boldogok, de legalább mindkettőjüket „várta otthon az asszony”, kilépni azóta sem akartak a kapcsolatból. A megkérdezett fiatalok közül többen mondták, hogy a legjellemzőbbnek azt látják, hogy a szakító pár rögtön törli/tiltja/kiköveti egymást a közösségi oldalakon, de természetesen a barátaik telefonjáról néha még lecsekkolják a másikat. Sokszor teljes haragban válnak el és hosszabb idő elteltével sem beszélnek egymással. Azonban vannak pozitív történetek is, amikor a szakítás után nem lesznek egymás legnagyobb ellenségei, a kellő idő elteltével, s az érzések leltározásával sikerül feldolgozni a történteket, aminek köszönhetően később megmarad a jó kapcsolat, hiszen egykor meghatározó személyek voltak egymás életében.

A témával kapcsolatban beszélgettem néhány egyetemistával, megkérdezve az ő véleményüket, illetve azt, hogy mit tapasztalnak a környezetükben. A fiatalok szexuális életéről keringő tévhitekre Dr. Süll Tamás reagál, aki párkapcsolati tanácsadó, mentálhigiénés segítő szakember, valamint református lelkész. Felmerülnek konkrét esetek is, amikről az egyetemisták maguk meséltek.

Mi az oka annak, hogy a fiatalok könnyen beleragadnak egy „se veled, se nélküled” jellegű kapcsolatba?

Ha nincs megnevezve a kapcsolat minősége, akkor abból nem is tudnak kilépni. A társadalom ki van éhezve arra, hogy legyen valaki, aki értékel minket, aki odafigyel ránk, aki törődik velünk. Egyszerűen ez a velünk született vágy eluralkodik. Könnyen megelégszenek egy nem kimondott kapcsolattal, ahol legalább valamit kapnak. Egy megnevezett 1-2 éve tartó párkapcsolat esetén a kiváltó ok lehet a félelem, illetve az, hogy valaki azért elégszik meg egy nem teljesen boldog kapcsolattal, mivel nem hiszi el magáról, hogy neki sokkal jobb is kijár.

Mi az ideális folyamata a szakítás feldolgozásának?

Ha elszakadunk attól a személytől, akihez valóban kötődtünk, akkor az egy nagy veszteség, aminek van egy gyászfolyamata. Hozzátartozik az is, hogy számba vegyük, mit tudtunk adni, s mit kaptunk a másiktól. Elengedhetetlen megfogalmazni azokat az értékeket, amelyek nem biztos, hogy elvesznek a szakítás miatt, mivel a kapcsolat alatt nem csak fájdalmat éltünk át. Ennek a kiértékelésével tudjuk levonni a következtetést, hogy az miért is szakadt meg, illetve hogyan tudunk ezáltal fejlődni.

Az elengedéshez nagyon fontos a megbocsátás, hogy úgy tudjunk tekinteni a másikra, aki fontos része volt az életünknek egy ideig. Amíg nem bocsátunk meg, addig nem tudjuk elengedni a másikat. Az idő pontos behatárolása nehéz, de bizonyára több hónapról van szó, ami lehet akár egy év is. Nem az a cél, hogy teljesen elfelejtsük az adott személyt. Ha a szakítás utáni időszakban történik meg egy gyors kapcsolódás valaki mással, akkor az lehet egy gyógyír, de nem biztos, hogy az egy kiegyensúlyozott kapcsolat lenne.

A szakítás utáni szex segít a felejtésben?

Ha szakítás után valaki az érzelmei megnyitása nélkül igényli a szexuális együttlétet, akkor az annak a jele, hogy nagyon nagy fájdalmat él meg, és emiatt bezárkózik. A szexuális együttlét keresése viszont arra utal, hogy különválasztódik a szexuális intimitás az érzelmi intimitástól.

A lelki sérülésre csak fizikai vigaszt, testi kielégülést keresünk, akkor az egy fájdalomcsillapítás, amiből egy idő után egyre több kell.

Csak fizikai szexuális együttlétek hosszú távon több partnercseréhez vezethetnek, ami egy veszélyes folyamat kezdete.

Viszont ha épp az exszel történik?

A tapasztalat a legjobb tényfeltárás, ami alapján valaki azt mondja, hogy ez a legrosszabb dolog, valaki pedig azt mondja, ez igen is működik. Nem vagyunk egyformák és emiatt lehet az, hogy valakinek ez jólesik, más valaki pedig újra átéli a fájdalmat, amitől csak egyre rosszabb lesz. Valóban adhat egy pillanatnyi feledést, ami segíthet túllendülni, de okozhat bűntudatot is.

Valóban negatív hatással van lelkileg a szexuális partnerek gyakori váltogatása?

A partnerek gyakori váltogatása veszélyes dolog egészségügyileg és lelki vonatkozásban is. Ha valakinek erre igénye van, akkor felmerülhet a kérdés, hogy miért? A szex együtt jár a lelki intimitással is. Ha csak a szexuális igényeinket elégítjük ki, akkor kizárjuk az érzelmeinket.

Egy egészséges ember a fizikai kielégülését az érzelmi világával együtt igényli. Több partner beengedése az érzelmi intimitásunkba, a lelkünk mélységeibe egy olyan állapotot hoz létre, amely nem biztonságossá teszi a lelkivilágot.

Az intimitás egy féltett dolgot jelent, amit az emberek nem tárnak fel mindenki előtt. A barátsághoz tudnám hasonlítani, hiszen azok a közeli barátok, akik valóban ismernek minket, és a történeteinket is, azok nincsenek sokan. A lelkünket nem tárjuk fel sok ember előtt.

Mi a helyzet az egyetemisták túlfűtött kalandvágyával és az aktív szexuális életükkel?

A kalandvágy összefügg azzal, hogy felfedezzék, akár meghódítsák a világot. Az egyetemisták beletartoznak abba a korosztályba, amikor részben még nem kell mindenért felelősséget vállalniuk, s ők ezt ki is élvezik. Ez nem egy rossz dolog, de ha a másik féllel szemben nem tisztességesen történik, akkor az már lehet elítélendő. Valakit kihasználni viszont már egy erkölcstelen dolog. Egy kalandról nem lehet kijelenteni, hogy rossz, viszont az egy fontos kérdés, hogy vajon annak a következményeit vállalják-e…

Igaz-e az állítás, miszerint egy friss kapcsolat elején történő közös nyaralás könnyen szakításba torkollhat?

A szakítás nem feltétlen egy rossz dolog, az inkább egy döntés. Teljesen más a nyaralás baráti társasággal, családdal, na meg persze kettesben. A közös nyaralás több dologra rá tud világítani, segítheti a párkapcsolatot, tehát sok hozadéka is lehet. Egy nagyobb társasággal zajló kirándulás rámutat arra, mennyire tud a másik alkalmazkodni, illetve közösen hogyan is tudunk együttműködni. Sok új kihívást kínál egy ilyen alkalom, aminek több tényezője is van. Mivel egy nagyobb összegről van szó, felmerülhet a kérdés, itt van-e az ideje annak, hogy valamit közösen finanszírozzanak, illetve egy ilyen alkalmat akár néhány hónappal előre is meg kell tervezni. A nehéz dolgok nem jelentik azt, hogy ne menjünk arra, egy könnyebb utat bárkivel be tudunk járni, de a nehéz úton csak azzal tudunk haladni, aki valóban értékes.

Mennyi idő után a legideálisabb összeköltözni egy fiatal szerelmespárnak?

Ez sokszor az emberek életszemléletétől is függ. Egy konzervatívabb felfogás azt mondja, hogy az összeköltözés a házasságkötéssel kezdődik, ami néhol még ma is megjelenik. Gyakran hallom azt, hogy az összeköltözés előtt meg kell ismerkedni, de én ezt egy picit módosítanám. A másik ember megismerése egy olyan folyamat, aminek mondhatni nincs vége.

Az önismeret is egy hasonló dolog, hiszen nem tudjuk kijelenteni azt, hogy már teljesen kiismertük önmagunkat, mivel állandóan új szituációkba kerülünk, ezáltal okozhatunk magunknak is meglepetéseket.

A párkapcsolatban az az igazi elköteleződés, hogy a folyamatos változással együtt fogjuk kísérni a párunkat ezen az úton.

