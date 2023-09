Ismertek a 12. Slovak Press Photo kategóriáinak nyertesei

Csütörtökön a pozsonyi Prímás Palotában rendezett díjátadóval csúcsosodott ki a 12. alkalommal megrendezett Szlovák Sajtófotó 2023 újságírói fotópályázat, amelyen a verseny igazgatója, Jana Garvoldtová szerint a tragikus események témái domináltak, amelyek nagy visszhangot váltottak ki tavaly a társadalomban.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Több versenyző feltérképezte a különböző társadalmi problémákat, a környezetvédelmet, a klímaválságot és az ukrajnai háborút.

A pályázaton több mint 150 fotós vett részt V4 országokból és Ukrajnából. A versenyben résztvevpk közel 1500 képet küldtek be. Lengyelországból 11, Magyarországról nyolc, Csehországból 11, Ukrajnából 17 fotós jelentkezett. A 2023-as Szlovák Sajtófotó Grand Prix díját Dorota Holubová fiatal fotós kapta a "Sikító és síró aktivisták" című fényképéért a "Tiltakozás Matúšért és Jurajért" című sorozatból, aki az aktualitások kategóriában is első helyezést ért el.

A fődíjas fotó egyike (Fotó:Dorota Holubová)

Branislav Račko hivatásos fotós Pozsony város különdíját kapta a pozsonyi tavakról készített fotósorozatáért. A Nový čas című újság fotósa az aktuális események kategóriában is első helyezést ért el Tragédia a zochovai buszmegállóban című fotósorozatával.

Marta Földešová profi fotósa a nemzetközi Hosszú távú dokumentumfilm kategóriában a Tíšiny projekttel volt sikeres. A következő nemzetközi kategóriában, a Mindennapi életben a Boy from Herson című fotója, melynek készítője Hajdú András magyar fotós, első helyezést ért el. A háború következményei című fotósorozat díját Oleg Petrasiuk ukrán fotóriporter nyerte el, aki 2023-ban kezdett fotóriporterként az EPA ügynökségnél dolgozni.

A Természet és Környezet kategóriában Balázs Zsolt független fotós nyert a Maradunk akkor is, ha ez az ország kiszárad című fotósorozattal - történetek a magyar Nagy-Duna-medencéből egy történelmi nyári aszály után. A Portré kategóriában a díjat Martin Mikláš szabadúszó fotós kapta a Manuela z Nazaré című fotósorozatért. A News and Media Holding fotósa, Matej Kalina nyert a Riport kategóriában De Paul fotósorozatával.

A Sport kategóriában a nemzetközi zsűri Pavlo Gašparnak, Veni Vidi Vici fényképéért, valamint a News and Media Holding fotósának, Matin Domoknak ítélte az első helyezést a After all fotósorozatért. Megörökítette Peter Sagan szlovák kerékpáros utolsó Grand Tour versenyét. A Művészet és kultúra világa kategóriában a Denník N fotósa, Tomáš Hrivňák az Így ég kulturális örökség című fotóval és Oliver Ondráš, aki a Roma elem című fotósorozattal szerepelt kiválóan.

A Nemzetközi Diákok és 26 év alatti fotósok kategóriában František Javorský a Cseh katonai parádé című képért, Dorota Jedináková pedig a Čo je domov ak nie prvé miesto odkiaľ sa naučíš utekať? című fotósorozatáért kapott díjat. Ezért a projektért megkapta az év fiatal tehetsége címet is.

A díjak átadása a kiállítás megnyitójával zárult, amelyet a Hviezdoslav téren nyitottak meg. A Szlovák Sajtófotó 12. kiadásának nyerteseinek és döntőseinek munkáit október 31-ig tekintheti meg a közönség.

TASR/para

