Pellegrini nyíltan kimondta, melyek azok a feltételek, amelyeknek teljesülniük kell, hogy kormányra lépjenek

A legfrissebb felmérések eredménye alapján a HLAS-SD előkelő helyen végezhet, sőt, Peter Pellegrini pártja a választások megnyerésére is esélyes. A Focus közvélemény-kutató ügynökség legutóbbi felmérésében a Hlas-SD a szavazatok 14,6 százalékát szerezte meg.

A Hlas-SD ismertette, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egyáltalán részt vegyenek az új kormányról szóló tárgyalásokon.

„A Hlas-SD soha nem vásárolta meg a baloldali szavazókat, és nem is fogja. Épp ellenkezőleg, rendkívül őszinte velük. Világosan kimondjuk, hogy nem lépünk be egy olyan kormánykoalícióba, amely nem vezet be valódi nyugdíjat, amely elutasítja az erős államot a stratégiai vállalkozások terén, valamint az élelmiszerárakkal kapcsolatos megoldásokat. Olyan kormányhoz sem csatlakozunk, amely elutasítja a szélsőséges regionális különbségek felszámolásának tervét” – magyarázta Pellegrini, aki elsősorban a liberális pártoknak, a PS-nek és az SaS-nek üzent.