A Republika előállt a farbával – a magyarokat is jól megszívatnák!

Ellentmondásokkal és hajmeresztő intézkedésekkel van tele az ĽSNS-ből kimenekült Milan Uhrík, Milan Mazurek és társaik programja. Van itt minden, tessék szemezgetni!

A SME szemezgetett belőle, és olyan hajmeresztő dolgokra készülnek, mint például, hogy:

a magyar és más nemzetiségű polgároknak kötelezően tudniuk kellene szlovákul és használniuk a nyelvet. Programjukban úgy fogalmaznak, hogy saját "kisebbségi anyanyelvüket" az államnyelv mellett használhatnák a saját rendezvényeiken, kimutatva tiszteletüket a többségi nemzet iránt.

az újságírók nem írhatnának LMBTQ+ témákról, és büntetőjogilag felelősségre vonhatók lennének a kormánykritikáért, ha valamelyik politikus éppen úgy találná, hogy "hiteltelenítő célzattal vadászik rá a média", mint ahogy általában ma is reagálnak, ha éppen lelepleződnek.

azoknak a civil szervezeteknek, melyek külföldről is forrásokhoz jutnak, fel kellene tüntetniük a nevükben, hogy "külföldi ügynök".

z összes szlovák kulturális műemlékre ki kellene függeszteni a szlovák zászlót

a gyerekek nem vihetnének be az iskoláűba telefont vagy tabletet

megszűnne a Speciális Ügyészség, amely a legsúlyosabb korrupció és alvilági bűntényeket vizsgálja

Milan Uhrík pártelnök máris a legjobbnak találta a saját programjukat a hazafias pártoké közül.

A SME rámutatott néhány ellentmondásra is a programjukon belül. Például az egészségügyre és az oktatásügyre a hadi kiadások csökkentésével szereznének több pénzt, a honvédelmi programjukban viszont már arról regélnek, hogy szeretnék növelni az ország harcképességeit, hogy kiléphessenek a NATO-ból. Ez utóbbiról egy referendumon döntenének, utána pedig az ország "semlegessé" válna.

Programjukban azt is elárulták, hogy európai partnereikkel szeretnék megreformáni az Európai Uniót úgy, hogy az egy kereskedelmi unióvá váljon, és ne egy politikai és ideológiai nyomást gyakorló szerveződéssé. Csakhogy a republikának nincsenek európai partnerei, az Európai Parlament hét frakciójának egyikébe se vették fel őket, így anak esélye, hogy valóra váltsák, amit ígérnek, gyakorlatilag a nullával egyenlő. Ezt bizonyára ők is tudják, mert odaírták, hogy ha nem sikerül, akkor ki kell lépni az EU-ból. Ennek ellenére az onnan érkező pénzre nekik is szükségük van, hiszen sztrádákat és ovikat építenének belőle.

A SME arról is említést tesz, hogy a nyugdíjrendszer összeomlana, ha a Republikán múlna. 13. és 14. havo nyugdíjat is bevezetnének, a minimális nyugdíjat pedig a nettó minimálbér szintjére emelnék. Előbbi ma 366, utóbbi 569 euró. Aki viszont 40 évet ledolgozik, az nem kaphatna alacsonyabb nyugdíjat, mint az aktuális nemzetgazdasági átlagbér. A férfiak 60 évesen mehetnének nyugdíjba, a nők pedig akár még korábban, az általuk nevelt gyermekek számától függően.

Az iskolákból száműznék a mai szexuális nevelést, ehelyett a házasságra és szülőségre való felkészítést vezetnék be. A kultúrát pedig megtisztítanák az "ideológiai narratíváktól", és az erről szóló epizódban, melynek szakmai felelőse az egykori ismert SNS-es fószer, Rafael Rafaj, azt is leírják, hogy az egyedüli valódi, hasznos és fenntartható kultúra a nemzeti.

(SME)

