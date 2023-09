Fülek a vasútállomás előtti tér teljes felújítását tervezi

A vasútállomás előtti közterület komplex felújítása a következő azon nagy projektek közül, amelyekre a füleki önkormányzat pályázatot nyújt be a közeljövőben, mindjárt a vonatkozó felhívás közzétételét követően. Az 1,3 milliós projekt részét képezi majd az új járdák, parkolóhelyek, burkolt területek kiépítése, valamint nem kevés zöldterület létrehozása.

Az önkormányzat az állomás előtti, Vasúti utcai közterület teljes felújításának kérdésével még 2020-ban kezdett el foglalkozni, amikor együttműködési ajánlatot kapott a Szlovák Államvasutaktól a megállók és állomások melletti nagykapacitású parkolók és várakozó helyek átfogó rendezéséhez. Ennek eredményeként készült el az 1,3 milliós értéket meghaladó terv, amelynek köszönhetően jelentősen megváltozna az adott városrész arculata. Sikeres pályázás esetén a Város 104 000 euróval szállna be a költségekbe.

A projekt benyújtása előtt az önkormányzatnak rendeznie kellett az állomás előtti, több mint 5200 m2 területű, a SZÁV tulajdonában lévő földterület tulajdonjogi és jogi viszonyait. Ezért a képviselők a projekt megvalósítása és fenntarthatósága idejére évi 0,10 euró/m2 árú bérletet hagytak jóvá.

A nagyszabású projekt a pályaudvar előtti burkolt területek és járdák átfogó felújításával számol. „A járdák fő hálózata a tervezet szerint megmarad, de új járdákat is kialakítanak, amelyek az állomásépület mentén és a körforgalom körül futnak majd. A biztonságosabb gyalogosforgalom érdekében új gyalogátkelőhelyeket is javasoltunk” – tájékoztatott Anderko Erika a hivatal városi stratégiai-fejlesztési alosztályának vezetője. Továbbá közölte, hogy a projekt a meglévő parkoló burkolt területeinek átépítését is előirányozza, itt 35 állandó parkolóhely létesül. Ezek közül kettőt elektromosjármű-töltők telepítésére jelölnek ki. A mostani ideiglenes buszmegálló helyére egy új, 16 méteres autóbusz-megállót szeretnének építeni. Ezt járda kötné össze az állomásépület bejáratával.

Ha a pályázat sikeres elbírálásban részesül, a tér új berendezést is kap. A körforgalom közepére egy ötméteres oszlopot terveznek építeni, amely Anderko szerint tájékozódási pont lesz a pályaudvarra érkező lakosok és a vasútállomásról érkező utasok számára. A pilon körül padokat helyeznek el. A rekonstrukció során a közvilágítás cseréje is esedékes, új, energiatakarékos LED-lámpákat telepítenek majd.

A legjelentősebb esztétikai változtatás az állomás és a szemben lévő két lakóépület között fekvő kisebb parkot érinti. A teret jelenleg teljesen benőtték a fák és az invazív növények, amelyek annyira sűrű bozótot alkotnak, hogy az lehetetlenné teszi a kis parkba való bejutást.A projekt a teljes terület visszagyepesítését, új zöldfelületek létrehozását, újonnan ültetett növényzet telepítését irányozza elő. A zöldterület érdekessége egy kis esőkert lenne, amelybe a tervek szerint az állomás elől a tisztított esővizet vezetnék le. A terület más részein, többek között a parkolóban is terveznek növényeket ültetni, hogy árnyékot adjanak és akadályozzák a túlmelegedést.

„Azállomás előterének megújítására irányuló projekt lazán kapcsolódik két másik közelgő projekthez, ezek a teljesVasúti utca aszfaltozására és a Botto utcai lakások melletti burkolt területek kialakítására vonatkoznak. Kedvező elbírálás esetén a város kapuja teljesen új arculatot kap” – mondta Anderko Erika.

Az állomás előterének helyreállítása a Besztercebányai Megyei Önkormányzat integrált területfejlesztési stratégiájának (IUI BBSK) és a losonci stratégiai-tervezési régió (LC-VK-PT) kiemelt projektje.



(-)

