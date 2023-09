LÉNYEG: Matovič addig nem nyugszik, amíg a szlovák Al Capone rácsok mögé nem kerül

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Nyolcra olvadt azon napok száma, amit még ki kell bírnunk a választásokig. Ebből az utolsó 48 órát egy kissé lehalkítja a kampánycsend, de addig meg folytatódik, ami a csövön kifér.

Matovič nem felejt

Pár pofon, egy mellberúgás, néhány ökölcsapás már elcsattant a korteshadjárat során, talán ezekkel a csetepatékkal már sikerült kiengedni a fáradt gőzt. De ezek az összetűzések még nem merültek el a feledés homályában. Nem felejt például Igor Matovič sem. Annyira nem, hogy az OĽaNO elnöke pénteken büntető feljelentést tett Robert Kaliňák korábbi belügyminiszter ellen, akivel a megafonos produkciója miatt összetűzésbe került a Smer múlt heti szabadtéri sajtótájékoztatóján.

Tette ezt a nagyszombati bohóckodó annak ellenére, hogy közvetlenül a csihipuhiba torkolló incidenst követően még azt állította, nem tesz feljelentést, pedig a smeres ellenfele egyből szaladt a rendőrségre árulkodni. Matovič a Legfőbb Ügyészség épülete előtt megtartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy több vezető jogász azt mondta neki, hogy a volt belügyminiszter egyértelműen rablás, károkozás és köztisztviselő elleni támadás bűntényét követte el. Ez meg - ahogy ő mondja- lehetőséget teremt arra, hogy a szlovák Al Capone rácsok mögé kerüljön. A szeleburdi pártelnök azért hasonlítja Kalit az olasz származású amerikai gengszterhez, mert a chicagói maffiózóra sem tudtak rábizonyítani semmilyen bűncselekményt, de aztán egy banálisnak számító adócsalás miatt végül sikerült őt börtönbe zárni. Matovič is most úgy tartja, a smeres exbelügyér eddig ügyesen megúszhatott mindent, ám most élő adásban sértette meg a törvényt azzal, hogy keménykedő igazságosztóként bemászott az olanos-sok kocsijába és megrángatta az Egyszerű Emberek vezetőjét.

Fico másképpen csinálja

Kaliňák főnöke, Rober Fico nem keveredett bele ebbe a civakodásba. Ő egy emelkedettebb színvonalhoz próbál igazodni. Ennek jegyében a Smer vezetője részt vett a Joj TV vitaműsorában, ahol először volt alkalma ütköztetni elkézeléseit Michal Šimečka nézeteivel. A második legerősebb pártként mért PS elnöke nem gatyázott sokat, már az első megszólalásánál jelezte, ha Fico visszatér a kormányba, Szlovákiából egy fekete lyuk lesz. Amilyen talán Vladimír Mečiar idején lehetett az ország, amikor messziről kerülte minden valamirevaló politikus az országot, és még a NATO felé sem közelíthettünk olyan tempóban, ahogy a szomszédos államok. A progresszívak első embere azt is megjegyezte, hogy működik az igazságszolgáltatás, és a rendőrségi vizsgálatok nem légből kapottak, hiszen eddig vagy 42 olyan személyt találtak bűnösnek, akik a Fico- és Pellegrini-kormányok tisztviselőiként keresték a kenyérre valót. Šimečka egyébként korábban heteken keresztül arra kérte Ficót, hogy vitázzon vele a tévében, de a Smer irányítója ezt a sűrű időbeosztására hivatkozva rendre elutasította.

Valószínűleg ez a Jojkás műsor sem jött be annyira Ficónak, mert aztán pénteken délután kiderült, a smeres vezér lemondja a Markíza TV-ben keddre betervezett záróvitát, amelyen a négy legerősebb politikai párt vezetője vett volna részt. A Smer bojkottjára a Hlas és a PS azt a döntést hozták, nem hajlandóak kizárólag Matovičcsal vitázni, így a legnépszerűbb kereskedelmi csatorna lefújta ezt a programot. Így aztán a választások előtti utolsó vita a Markízán ebből kifolyólag hétfőn lesz, amikor a legerősebb pártok elnökei a gyengébb tömörülések elöljáróihoz csatlakoznak majd. Feltéve, ha nem fújnak ők is visszavonulót.

Dzurinda mozgósítana

Ilyenre például nem vetemedne Mikuláš Dzurinda, aki a Kékek, Most-Híd választási párt nevében azt nyilatkozta pénteken, hogy nem tervezik a visszalépést a parlamenti választástól. Még akkor sem, ha az SaS olyan szépen kéri erre a parlamenti küszöb alatt mért tömörüléseket. A korábbi kormányfő meggyőződése, hogy a megoldás az ország lakosságának mozgósítása. Szerinte főleg az OĽaNO, az SaS vagy a Sme rodina csalódott szavazóit kell megszólítani, illetve azokat, akik el akarnak menni választani, de még nem tudják, kire voksoljanak.

Forróék esélye

Ha a Szövetség vezetőjét kérdeznénk, bizonyára azt mondaná, ez utóbbiakból egyre kevesebb lehet Dél-Szlovákiában. Hiszen Forró Krisztián a magyar "királyi" tévébe Dunaszerdahelyről bejelentkezve most arról beszélt, hogy a pártja egyre csak erősödik, a polgárok pedig egyre inkább feléjük fordulnak, hiszen övék az egyetlen magyar szervezet, amelynek esélye van bekerülni a parlamentbe. A baj csak az, hogy ez a párt hónapokkal ezelőtt megrogyasztotta az egységet, mert jobbnak látta, ha a hidasok csapatát egy szereplési viszketegségben szenvelgő kényszeres hazudozóra cseréli.

Sidó Árpád

