"Néha egy megkopott fal olyan, mint egy absztrakt festmény" – elkészült Cséfalvay Á. András Nyomok című projektjének folytatása (FOTÓK)

Megtekinthető a Paraméter munkatársa, a nemzetközileg is elismert és díjazott fotóriporter, Cséfalvay Á. András Nyomok című projektjének folytatása.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

A Nyomok II. a dél-szlovákiai települések közös vizuális karakterisztikájának kérdéseivel foglalkozó dokumentarista fotográfiai projekt folytatása.

"Tavaly elsősorban Dél-Szlovákia nyugati részében fotóztam, idén pedig már szerettem volna a régió középső és keleti részére koncentrálni. Nagyon izgalmas volt elindulni újra felfedezni a körülöttem lévő világot. Olyan volt kicsit számomra, mint a természetfotózás, csak a helyszín most nem az erdő volt, hanem az általunk, emberek által létrehozott környezet. Szerintem itt is ugyanúgy érvényes, hogy ha kellő érdeklődéssel és türelemmel figyeli az ember, akkor még egy, akár első látásra nem túl esztétikus, hétköznapi dolog felszíne alól is elő tud "mászni" a benne megbúvó szépség.

Néha egy megkopott fal olyan, mint egy absztrakt festmény, ha jobban megnézi az ember" – jegyezte meg Cséfalvay Á. András, hozzátéve, ezúttal elsősorban az említett régió középső és keleti részére koncentrált.

Mi a 'vizuális lábnyomunk', mit hagyunk magunk után? Hogyan jellemeznek minket ezek a nyomok, mit mondanak el rólunk? A középpontban a részletek, városi tájak töredékei, civilizációs jelenségek keresése és megörökítésére állt – mindennapi csendéletek, amelyek körülvesznek minket, amelyeket gyakran csak periférikus látásunkkal érzékelünk, mégis nagymértékben határozzák meg a környezetünkről alkotott képet, régiónk 'portréját' – áll a projekt jellemzésében.

A Nyomok II. című kiállítás IDE kattintva elérhető, valamint az udvardi kultúrházban személyesen is megtekinthető.

Cséfavay Á. András fényképész, fotóriporter. Dunaszerdahelyen született 1987-ben. Nyitrán zene- és rajzpedagógiából, Pozsonyban formatervezésből diplomázott. Különleges emberekről készült dokumentarista fotóival számos díjat nyert az elmúlt években a magyar, a szlovák és a cseh sajtófotó pályázatokon.

A Kutyaterápia című fotóját tavaly áprilisban beválogatták 40 év legjobb magyar sajtófotói közé. A kiállításon egyedüli szlovákiai magyarként Cséfalvay Á. András fényképe kapott helyet. Az említett fotót a szenci Nefelejcs ház szociális otthonban készítette a Paraméter számára.

2020 januárjában a Magyar Sajtófotó Pályázaton jutalmazták: a Mindennapi élet kategóriában ért el első helyezést ugyancsak a Kutyaterápia című képével. Vivien című fotósorozatát a zsűri dícséretben részesítette.

2019 szeptemberében két fotósorozatát is jelölték ugyanabban a kategóriában a Szlovák Sajtófotó Díjra. A Riport kategória győztese Cséfalvay Á. András Vivien című fotósorozata lett.

2019 januárjában a Magyar Sajtófotó Pályázaton díjazták. Akkor a Portré kategóriában harmadik díjat, a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriában pedig második díjat szerzett.

2018-ban a Cseh Sajtófotó prágai gáláján kapott különdíjat. 2017-ben a Slovak Press Photo 6. évadjának gáláján részesült rangos elismerésben.

(fl)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!