Biztonsági őr verte meg a Republic technikusát a Csallóközi Vásárban!

Rendkívüli incidens zavarta meg a Csallóközi Vásár péntek esti programját Dunaszerdahelyen. A Republic technikusát munkavégzés közben tettlegesen bántalmazták - számolt be az esetről közleményben a város a Facebook-oldalán.

Fotó: Dunaszerdahelyi.sk

"A Dunaszerdahelyi Önkormányzat és a 41. Csallóközi Vásár szervező csapata ezúton teljes mértékben elhatárolódik a szombat este történtektől és mélységes sajnálatunkat fejezzük ki az esettel kapcsolatban" - közölték.

Szemtanúk beszámolói alapján arról szereztünk tudomást, hogy a vásár biztonsági szolgálatának embere támadta meg a technikust. Erre utal egyébként a város áltál közzétett közlemény is. "Határozottan elítéljük az erőszak bármely formáját, egyben felháborítónak tartjuk a biztonsági szolgálat megnyilvánulását, akik az esetet követően beismerték felelősségüket".

Az egyik jelenlévő, akit megkérdeztünk, nem látta az incidenst, csak a földön fekvő srácot, és a csapatukhoz tartozó lányt zokogni. Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy az egész incidens akkor történt, amikor a technikus a zenekaruk felszerelését pakolta volna le a színpadról. A biztonsági szolgálat emberét ezután a rendőrség előállította.

Az eset már a Republic koncertje után történt a backstage-ben, a színpad melletti részen. Ekkor már épp a TNT kezdte a fellépését, de a koncertjüket hamar félbe is szakították. Az időjárási körülmények is épp rosszabbra fordultak, de információink szerint az incidens is közrejátszhatott abban, hogy a zenekartagok végül nem folytatták a koncertet.

A sérült technikust a helyszínen mentők látták el, arról egyelőre nincs információnk, hogy kórházba kellett-e szállítani.

Az eset kapcsán elértük Takács Tímeát, a vásár főszervezőjét, ő viszont nem kívánt a közleményben közölteknél részletesebben nyilatkozni.

A város közleménye teljes egészében:

