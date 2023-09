Matovič: a maffia megvette Sulíkot, aki Haščákot „képviselte” a kormányban; Sulík: Matovič egy pszichiátriai eset, kezelésre szorul

Igor Matovič szerint Richard Sulík a Penta korábbi tulajdonosának az érdekeit képviselte a kormányban. Ezt egy állítólagos üzenetváltással bizonyítaná az OĽaNO elnöke, amit „valaki el akart neki adni”. Sulík szerint ez újra csak azt mutatja, hogy Matovič egy beteg ember.

Jaroslav Haščákkal való együttműködéssel vádolta meg ma Igor Matovič korábbi koalíciós partnerét, Richard Sulíkot. Matovič szerint Sulík közvetlenük Haščák érdekeit képviselte a kormányban, amit két állítólagos üzenetváltással próbált bizonyítani.

Sulík 2020. október 15-én archivált üzeneteit Matovič szerint 1 millió euróért akarták neki eladni, de ő nem vásárolta meg, csak „belenézett”, és néhányat kimásolt.

Ezek az OĽaNO elnökének állítása alapján azt igazolják, hogy Jaroslav Haščák közvetlenül irányította Sulíkot. Matovič nem mutatott be semmilyen bizpnyítékot arra vonatkozóan, hogy az üzenetváltás tényleg megtörtént, és Haščák beszélgetett Sulíkkal.

A Matovič által bemutatott egyik üzenetváltásban Haščák arra kéri Sulíkot, hogy állítsa meg azt a javaslatot, ami 300 millió euró közvetlen dotációt biztosított volna a VsZP-nek. A Penta – és egyben a Dôvera Egészségbiztosító – akkori tulajdonosának állítólag az nem tetszett, hogy a két magán egészségbiztosító, a Dôvera és az Union nem kapott volna ebből egy centet sem.

A javaslatot a kormány 2020. szeptember 30-án tárgyalta volna. Az SaS a javaslatot a koalíciós tanács elé vitta. Egy másik üzenet arról szól, hogy Haščák javaslatait Jana Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke juttatta el Sulíknak.

„Mindannyiunknak már akkor az volt az érzésünk, mintha Haščáknak szolgálnának, és a kormány ülésén is a maffiát képviselnék” – mondta az SaS-ről a mai sajtótájékoztatóján Igor Matovič.

Szerinte a „maffia” lefizette az SaS-t, Cigániková például ennek köszönhetően kapott helyet a Haščák által kiadott szlovák lapokban.

Sulík: Matovič fürödjön egyedül a posványban

Richard Sulík visszautasítja, hogy ez a beszélgetés közte és Haščák között megtörtént volna. „Igor Matovič egy pszichiátriai eset, intézetbe kellene vinni, szakmai segítségre van szüksége” – reagált Sulík Matovič sajtótájékoztatójára. Szerinte Matovič emellett még bosszúvágyó, hazug manipulátor is, aki ezzel az újabb akciójával csak a figyelmet akarja magára irányítani, ezért nem is akar reagálni az „üzenetek” alapján kreált botrányra.

„Nem akarok reagálni az állítólagos üzenetekre, amelyekről ő azt állítja, hogy az én mobilomból származnak. Ez maga a posvány, és ebben fürödjön Matovič egyedül – mondta Sulík. – Nagyon sok szellemi egészséget és boldogságot kívánok neki.”

Azt azonban cáfolta, hogy ő vagy az SaS bármikor is Haščák vagy a Penta érdekeit képviselte volna.

„2020 szeptemberében valóban megállítottuk azt a javaslatot, ami 300 millió eurót adott volna közvetlenül a VsZP-nek, mert tudtuk, hogy az állami biztosítóból ez szétfolyik” – mondta Sulík.

Az állami egészségbiztosítónak akkor is pénzügyi problémái voltak. Sulíkék azt szerették volna, ha az állami támogatás minden egészségbiztosító kap, az ügyfeleinek száma alapján. A kormány végül csak a VšZP-nek jóváhagyott 198 millió eurót.

Az SaS elnöke cáfolta Matovič azon kijelentését is, hogy Haščák javaslatára az SaS 2022-ben is módosította volna az egészségbiztosítókról szóló törvényt. „Mi akkor, 2022 decemberében a Heger-kormány egyik, 2022 szeptemberében készült javaslatát nyújtottuk be újra, amelyet a parlament elutasított” – magyarázta Sulík.

