Októberben is folytatódik a nyárias idő? Íme, az időjósok tíznapos előrejelzése

A kissé hűvösebb hétvége után visszatér a kellemes meleg idő.

Illusztráció (Fotó: TASR/AP)

Eddig egyáltalán nem lehetett panaszunk a szeptemberi időjárásra, olykor nyarat megszégyenítő melegben lehetett részünk. Az elmúlt hétvégén viszont kimutatta a foga fehérjét az ősz, esővel érkezett meg a lehűlés, de a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szerint még nem kell eltenni a nyári ruhákat.

A tíznapos előrejelzés szerint hétfő délutánra elvonulnak a felhők, és egyúttal a hőmérő higanyszála is emelkedni kezd majd. A hét első napján még 22 fokos nappali maximumra lehet számítani, keddtől viszont akár 25-26 fokig is emelkedhet a nappali hőmérséklet. Az időjósok szerint a jó idő az elkövetkező tíz napban is kitart – csupán vasárnap érkezhet egy kisebb lehűlés, de hétfőtől aztán újra visszatér a kellemes meleg.

Forrás: SHMÚ

(SHMÚ)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!