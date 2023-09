Csalás miatt letöltendőt kapott Győrben a bősi származású vállalkozó

A Győri Járásbíróság másodfokon három év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte Csörgő György bősi származású üzletembert, a bősi futballklub korábbi tulajdonosát.

Csörgő György (Fotó: Paraméter - archív)

A sportal.hu beszámolója szerint Csörgőt csalás bűntette és hamis magánokirat-felhasználás vétsége miatt ítélték el. Emellett három év közügyektől, illetve öt év gazdasági társaságok vezetésétől történő eltiltással is sújtották. Továbbá két sértett részére 206 045 euró kártérítés megfizetésére, valamint 5 031 600 forint eljárási illeték és 861 240 forint bűnügyi költség viselésére kötelezték.

Csörgő nemrég együttműködési megállapodást kötött a magyar NB II-ben szereplő Budapest Honvéd női szekciójával, illetve több játékos menedzselését is ellátja, ezáltal több egyesülettel is üzleti kapcsolatban áll. A Blikknek azt nyilatkozta, hogy az egész botrány hatalmas anyagi kárt okozott neki, és később mindent megmagyaráz, ugyanis állítása szerint autóbalesetet szenvedett, amely során meg is sérült, jelenleg pedig kórházban ápolják.

Csörgő neve Szlovákiában a bősi futballklubbal kapcsolatban lehet sokak számára ismerős. A csallóközi város önkormányzata 2012-ben 10 évre szóló szerződést kötött a helyi vállalkozóval. Egy ideig minden úgy működött, ahogy azt a felek elképzelték, de később anyagi gondok adódtak a klubnál, tartozások halmozódtak fel a játékosok felé – Radványi Miklós is többek között hasonló okok miatt hagyta ott rövid vezetőedzői szerepvállalás után a bősieket. A klub tartozott a sportszerforgalmazónak, valamint köztudomásúvá vált, hogy már nem Csörgő, hanem a község viseli a csapat anyagi terheit.

2015-ben a névváltoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs hiba miatt a bősi klubot kizárták a nyugat-szlovákiai III. labdarúgóligából. A kizárás okairól és a bősi önkormányzat, illetve Csörgőék közti viszony megromlásáról egy 2015. novemberi testületi ülés kapcsán ITT írtunk. Miközben a vállalkozó 100 százalékban a klub tulajdonosa volt, a bősi önkormányzattal kötött szerződés aláírását követően újabb és újabb szerződésmódosításokat indítványozott, egyre több pénzt követelve az önkormányzattól. A bősi klubnak végül megkegyelmezett a futballszövetség, visszatérhetett a III. ligába, ám Csörgő és az önkormányzat közti viszony csak még inkább elmérgesedett, ami odáig fajult, hogy Csörgő többek között köztisztviselői hatalommal való visszaélés, hűtlen kezelés és rágalmazás gyanújával feljelentést tett Fenes Iván polgármester és Mészáros Árpád alpolgármester ellen. Fenes szánalmasnak nevezte a vállalkozó cselekedetét.



