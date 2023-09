Otthonában robbantotta fel magát az egykori katonai kollégista

Felrobbantotta az Esztergom külvárosi, Búbánat-völgyi házát az éppen betörő TEK-es kommandósokkal együtt az 53 éves, egykori katonai kollégista Juhász László szeptember 20-án. Az elkövető és egy kommandós meghalt, nyolc kommandós és három tűzoltó pedig megsérült. A robbanószer, melyet használt, vélhetően Szlovákiából származott.

Juhász László ellen hatóság elleni erőszak miatt büntetőeljárás folyt. Körözték, elő akarták őt állítani, ám Juhász agresszívvá vált, ezért kihívták a Terrorelhárítási Központot (TEK). Négy és fél órán át győzködte a túsztárgyaló, de nem adta meg magát. Mint kiderült, Juhász vegyi fegyvert halmozott fel a házában, ami levegővel robbanóelegyet hozott létre. Egy flex beindításával felrobbantotta az elegyet, megsemmisítve a házat és önmagát.

A Magyarországon csak szigorú szabályok és engedélyek alapján beszerezhető hadi anyag levegővel érintkezve instabil robbanóelegyet alkot. Juhász légmentesen tárolta a vélhetően Szlovákiából származó anyagot. Amikor a Terrorelhárítási Központ (TEK) beavatkozó egysége bement a házba, a férfi kinyitotta a vegyi anyag tárolóit, a robbanóelegyet pedig egy flex működésbe hozásával felrobbantotta.

A katonai kollégista egyik volt osztálytársa elmondta Juhász László korábban gyenge fizikumú és visszahúzódó volt, kerülte a bajt. „Olvastam a hírekben, hogy mi történt, de sose hittem volna, hogy Laciról van szó. Jól emlékszem rá, hiszen négy éven át szinte állandóan együtt voltunk. A gimnázium katonai kollégiumában együtt töltöttünk négy évet, ezért mindenki mindenkiről, mindent tudott“ – mondta a Borsnak.

Az egykori kollégiumi társ arról is beszélt a Borsnak, hogy Juhász a tíz évvel ezelőtti osztálytalálkozójukon arról beszélt, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén metróvezetőként, mert állandóan összeveszik a főnökeivel. Ki is rúgták. Megviselte az édesapja öngyilkossága és az anyja halála is.

Juhász az agresszivitásáról közismert volt mind az esztergomi, mind korábbi, szabolcsi lakóhelyén. Az utóbbi helyen rendőrökre is rátámadt, ezért folyt ellene hivatalos személy elleni erőszak miatt büntetőeljárás.

