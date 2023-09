Putyin csecsen verőemberének 15 éves fia így rugdos meg egy letartóztatott Korán-égetőt (VIDEÓ)

"Megverte, és helyesen cselekedett. Sőt, úgy vélem, hogy aki bármilyen módon a szentírásra tör, beleértve annak demonstratív elégetését, és ezzel megsérti nagy országunk több tízmillió polgárát, azt szigorúan meg kell büntetni" - írta az a Kadirov, akivel kapcsolatban pár napja még az a hír járta, hogy kómában van. Az észak-kaukázusi köztársaság irányítója leszögezte, hogy büszke a fia tettére, és tiszteli a döntését. Megosztott egy hat másodperces videót is, amelyen a 15 éves Adam Kadirov Nyikita Zsuravelt ütlegeli és rugdossa egy hivatali helyiségben.

Zsuravelt korábban azzal vádolták meg, hogy az orosz büntető törvénykönyv 148. cikkének 2. pontja szerinti bűncselekményt, azaz olyan nyilvános cselekményt követett el, amely kifejezi a társadalom iránti nyilvánvaló tiszteletlenségét, és célja a hívők vallási érzelmeinek megsértése. Az ügyészség szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 10 ezer rubelt - jelenlegi árfolyamon mintegy 100 eurót - ajánlott fel neki annak fejében, hogy égesse el az iszlám vallás szent könyvét a volgográdi nagymecset előtt, és erről készítsen videofelvételt. A volgográdi lakos vádlottat további vizsgálat céljából az Oroszországi Föderáció Csecsen Köztársasága Nyomozó Bizottsága nyomozati osztályának adták át, és májusban egy grozniji előzetes letartóztatási központba szállították.

Ramzan Kadyrov published a video of his son Adam beating Nikita Zhuravel, who was accused of burning the Koran, in a pre-trial detention center.



