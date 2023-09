Melyik újszülött ruhák nélkülözhetetlenek?

A legtöbb kismama szeret idejében felkészülni a nagy pillanatra, amikor hazaviheti a gyermekét. Ez együtt jár azzal is, hogy kiválasztja a hazahozós ruhácskákat. Persze az első baba esetében még rengeteg kérdés merülhet fel, így az alábbi cikkünkkel igyekszünk támpontot adni, hogy könnyebb legyen a választás.

Hazahozós ruhaszettek, prémium termékek

Szerencsére bőséges a kínálat babaruhák terén, s ha szeretnénk mindent egy helyről beszerezni, a Berry Baby újszülött ruhái között minden szükséges holmit megtalálunk. A termékek mindegyike kellemes tapintású, puha érzetű, ami kulcsfontosságú egy kisbaba esetében. A palettában elérhetünk kényelmes bodyt, kocsikabátot, rugdalózót, nyálkendőt, sapkát, kesztyűt.

Kislány és kisfiú holmik is fellelhetők a kínálatban, de akár komplett ruhaszettek is, amelyek az összes elengedhetetlen terméket tartalmazzák. Így nem kell külön összeválogatni, hanem egy csomaggal mindent beszerezhetünk. Többféle minta és színkombináció is elérhető: cicás, oroszlános, macis - természetesen különböző méretekben.

Alapanyagukat tekintve mindegyik jól szellőző, kellemes érzetű pamut, amely bármely évszakban használható.

Ha pedig egyesével válogatnánk össze a babaholmikat, erre is lehetőségünk nyílik. Nézzük meg, hogy melyek a “kötelezően” beszerzendő termékek.

Milyen babaruha, kiegészítő beszerzése javasolt?

Egy nyálkendőre mindenképp szükségünk lesz, amelynél szintén lényeges, hogy pamutból készült legyen, valamint könnyen rögzíthető, hogy a baba nyakához igazíthassuk. A patentos változattal mindez gyerekjáték. Nagy hasznát vehetjük a fogzáskor, amikor a kicsi intenzív nyáltermelésbe kezd, de az etetések során is a segítségünkre lehet a ruhácskája védelme érdekében. Vidám állatfigurás mintákból szemezgethetünk: őzikés, bárányos - csak hogy néhányat említsünk.

Az újszülött sapka és kesztyű is igen fontos kiegészítők az első időszakban. Az újszülött körmét még hetekig nem szabad vágni, mivel gyenge a szerkezete, azonban a karmolások ellen a babakesztyű remekül bevethető. Ezáltal elkerülhető, hogy a kis arcocskájukat megsértsék.

A megkötős sapkák könnyen rögzíthetők, védelmet biztosítanak a széllel szemben. Ebben a korban különösen ügyelni kell a fülecskék megóvására. Puhák, kényelmesek, bel- és kültéren egyaránt alkalmazhatók.

Ami szintén elengedhetetlen a mindennapok során az a rugdalózó és a body, de ne feledjük, hogy egy autóskabátra és egy talpas nadrágra is szükségünk lesz. Ez utóbbi önállóan és bodyval együtt is használható.

Gondolnunk kell a hideg időszakra is: egy téli kezeslábas overál a ruhatár alaptartozéka, melyet ősszel is bevethetünk.

Mire ügyeljünk a beszerzéskor?

Kiemelten figyeljünk az alapanyagra, a minőségre, ugyanis a kicsi számára a lehető legkényelmesebb opció jelenti az ideális választást. A Berry Baby kínálatából válogatva sokkal könnyebbé válik a kötelező babaholmik megvásárlása. Megannyi vidám mintával ellátott prémium termék, ráadásul egy csokorba gyűjtve, így komplett szettek közül is válogathatunk.

(PR-cikk)