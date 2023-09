A Tipsport közzétette, hogy szerintük ki lesz a parlamenti választások győztese

A jelenlegi szorzók szerint a választások legnagyobb favoritja a Smer-SSD (1,77:1), majd a Progresívne Slovensko (2,10:1). A harmadik legalacsonyabb arány a Hlas-SD-é, amely azonban - legalábbis a fogadóirodák szerint - de facto kiesett a bajnoki címért folytatott küzdelemből (55:1).

– mondta Pavol Boško, a bukmékerek vezetője, a politikai fogadások szakértője, majd hozzátette:

Mint mindig, a Tipsport már a választás előtt elkészítette a legszélesebb fogadási ajánlatot. A legvonzóbb és egyben a legtöbbet vitatott lehetőség közé tartozik, hogy a választások után fogadni lehet, ki lesz az első, Szlovák Nemzeti Tanács bizalmát élvező miniszterelnök. A legtöbb tippdlő úgy gondolja, hogy Robert Fico lesz Szlovákia következő miniszterelnöke – összesen mintegy 2500 jegyet adtak be összesen 26 ezer euró értékben.

Érdekességnek számít az, hogy a második helyen Igor Matovič végzett, akinek a jelenlegi esélye a leendő miniszterelnökké válására 275:1.

A Smer elnöke, Robert Fico a fogadóirodák szerint is a legnagyobb favorit 2,05:1-es szorzóval, őt követi a PS vezetője, Michal Šimečka (3,0:1), és a harmadik helyen a Hlas elnöke, Peter Pellegrini végzett (3,85:1).

„Van néhány bizarr fogadásunk is. Van olyan tipp is, hogy a Progresszív Szlovákia be sem jut a parlamentbe, ez 200:1, 50 eurós befizetésből akár 10 000 eurót is felvehet az ügyfél, aki eltalálja. A tippadók között nyilván vannak Demokrati-szavazók is is, egyikük 100 eurót fogad a párt győzelmére, ő akár 260 ezer eurót is nyerhet, hiszen 2600:1 volt az odds”