A Dortmund támadója számára rosszabb volt az elvesztett bajnoki cím, mint a rákdiagnózis

A Borussia Dortmund labdarúgója, Sebastien Haller számára az, hogy együttese az utolsó fordulóban vesztette el a német bajnoki címet az elmúlt idényben, rosszabb volt, mint amikor rákot diagnosztizáltak nála.

Fotó: TASR

"Ez valóban így van: az eltékozolt bajnoki cím nagyobb fájdalmat okozott nekem, mint annak idején a rákdiagnózis" - fogalmazott Haller a Sport Bild magazin szerdai számában.

A Franciaországban született, a felnőttek között az elefántcsontparti válogatottban 17-szer pályára lépő 29 éves támadó tavaly nyáron az Ajaxtól igazolt Dortmundba, nem sokkal később azonban kiderült a betegsége, emiatt kétszer is megoperálták és kemoterápiás kezelést is kapott. Így csupán idén januárban mutatkozhatott be a Ruhr-vidékieknél, akik a Bundesliga 2022/23-as idényének utolsó előtti játéknapján a rivális Bayern München botlását kihasználva kétpontos előnnyel vették át a vezetést a tabellán. A zárónapon aztán hazai pályán hiába egyenlítettek kétgólos hátrányból a Mainz ellen úgy, hogy Haller büntetőt hibázott, a bajorok kölni győzelmükkel pontazonossággal, de jobb gólkülönbséggel sorozatban 11. bajnoki címüket ünnepelhették.

"Amikor beteg vagy, nem tudsz tenni semmit, el kell fogadnod és túlesni rajta. A bajnoki cím viszont a kezünkben volt, mindenre volt ráhatásunk. Ebben az esetben el kell fogadnod a fájdalmas tényt, hogy hibáztál vagy rossz döntéseket hoztál" - fejtette ki Haller, aki szerint ilyenkor az ember csak arra tud gondolni: mit csinálhatott volna jobban.

"Ugyanakkor megtanultam, különösen abban az időszakban, amikor beteg voltam: nem szabad hagyni, hogy a negatív dolgok befolyásoljanak" - fűzte hozzá.

A Dortmund a pontvadászatban öt forduló után veretlen, 11 pontjával a hatodik helyen áll, hátránya két pont az éllovas Bayern mögött. A Bajnokok Ligája F csoportjában a Paris Saint-Germain, az AC Milan és a Newcastle United a Dortmund riválisa, és a Borussia a csoportkört 2-0-s párizsi vereséggel kezdte.



MTI

