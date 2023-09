Az átlagosnál sokkal melegebb időben volt részünk szeptemberben, de a vénasszonyok nyara még csak előttünk áll

Szeptember folyamán sok viszonylag meleg napot élhettünk ár. Sokan azt hitték, hogy ez már a vénasszonyok nyara, de ez még vár ránk. A klimatológus szerint valószínűleg számolnunk kell azzal, hogy ezt nem fogjuk úgy élvezni, ahogy eddig megszokhattuk.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

„Az évnek ebben a szakában a nap nem áll olyan magasan a horizont felett, mint nyáron. Ezért még napos idő esetén sem fogja annyira felmelegíteni a földfelszínt” – magyarázza a klimatológus, aki szerint ez a hőmérsékleten is megmutatkozik majd – nappal, de éjszaka is.

„A reggeli hőmérséklet alacsonyabb lesz, mint eddig. A vénasszonyok nyarának közepén nem lehet szokatlan, ha fagy lép fel" - magyarázta Pavol Faško, a Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) klimatológusa.

A tapasztalatok miatt figyelmeztet, hogy valószínűleg hiába várjuk már az igazi vénasszonyok nyarát.

„Régebben stabilabb volt az időjárás jellege, néha két hétig is kitartott a vénasszonyok nyara. Az utóbbi években azonban nem folyamatos, hanem szakaszos ez az időszak. Az idei időjárási dinamikát figyelembe véve elképzelhető, hogy ez most is így lesz” – magyarázta.

(tvnoviny.sk)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!