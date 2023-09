Az biztosnak látszik, hogy melyik két párt végez az élen, de a többi sorsa nagyon bizonytalan; a Szövetség sorsa a városi magyarokon múlhat – választási elemzés

Már napvilágot láttak az utolsó felmérések is, a csütörtök reggel kezdődő kampánycsend alatt már több közvélemény-kutatás nem jelenhet meg. Ezek alapján szinte biztosan állítható, hogy az első a Progresszív Szlovákia vagy Smer lesz, de a parlamentbe akár 8 vagy 9 párt illetve koalíció is bejuthat. A felmérések eredményeit Grigorij Mesežnikovval, az IVO társadalomkutató intézet elnökével és Hangácsi Istvánnal, a budapesti Méltányosság politikai elemzőközpont elemzőjével néztük át.

Szerdán napközben megjelentek a legutolsó felmérések is, amelyek már Igor Matovič (OĽaNO) hétvégi, Richard Sulík (SaS) elleni hétvégi támadásának hatását is felmérték. Az eredményekben nincs sok különbség, ezek azonban mégis jelentős eltéréseket okozhatnak a parlament összetételében.

A legutolsóként az RTVS és a Joj televízió hozta nyilvánosságra a Median, illetve az AKO felmérését, amelyek nem túl sok eltérést mutatnak a korábban megjelent Focus (Markíza televízió), Ipsos (Denník N) és az NMS (Sme) méréseivel szemben. Az eltérések sokszor valóban csak néhány tized százalékban mutatkoznak, viszont néha ez a néhány százalékpont sokszor azt eredményezheti, hogy az adott párt bejut-e a parlamentbe.

A Progresszív Szlovákia és a Smer vezet, de ki lesz az első?

Az élen a helyzet viszonylag stabilnak tűnik, de azt nem nagyon lehet biztosra mondani, hogy a Progresszív Szlovákia vagy a Smer nyeri-e a választást. Az AKO és az NMS utolsó, a Smeben hétfőn megjelent felmérei a Progresszív Szlovákiát mérték a legerősebb pártnak.

Igaz, az AKO is csak néhány tized százalék előnyt mért: Michal Šimečka pártja 18,0 százalékkal lett első a 17,7 százalékos Smer előtt. A különbség meglepő módon ugyanakkora, mint az NMS-nél, 0,3 százalék, igaz, ott az arány 19,7:19,4 volt.

A másik három közvélemény-kutatónál azonban még mindig a Smer áll az élen: a Focus felmérésében, amelyet a Markíza televízió hozott nyilvánosságra kedden este, az Ipsosnál – Dennik N – és az RTVS számára készült Median felmérésben azonban – ugyancsak hajszállal, de a Smer vezet. A Mediané a legfrissebb felmérés, szeptember 25-26-án volt az adatfelvétel, ott a Smer 19,8, a Progresszív Szlovákia pedig 19,3 százalékon állt.

A választás győztesét nem nagyon merik megtippelni politológusok sem.

„Az biztosnak látszik, hogy az első két helyen a Progresszív Szlovákia és a Smer végez, de azt nem lehet megmondani, hogy ki lesz az első – mondta a Paraméternek Grigorij Mesežnikov, az IVO társadalomkutató intézet elnöke. – Nagyon kis szavazatmennyiség is eldöntheti a versenyt közöttük.”

Úgy véli azonban, hogy a Smer már nem nagyon erősödhet, kihasználtak minden lehetséges témát az orosz-ukrán háborútól, a medvéken át a migránsokig.

A PS az utóbbi hetekben erősödött, és ez akár még a hajrában is folytatódhat, de szerinte azt sem lehet kizárni, hogy a végeredmény a jelenlegi mérésnél gyengébb lesz: a PS egyes választói ugyanis mérlegelhetik, hogy szavazatukat inkább a bejutásért küzdő kisebb pártoknak adják. „Példa lehet erre az SaS, amely vihetne el szavazatokat a PS-től, igaz, a legutóbbi mérések alapján Sulík pártját már nem fenyegeti veszély” – mondta az elemző.

Hasonlóan vélekedik Hangácsi István, a Méltányosság politikai elemzőközpont elemzője. „Nagyon szoros eredmény várható, azt azonban nem tudni, hogy a következő napokban történik-e valami, ami komolyabban befolyásolja az eredményt. A két első párt között ugyanis nagyon kicsi a különbség” – mondta a Paraméternek Hangácsi. Szerinte a felmérések elsősorban azt mutatják, hogy a Smer visszajött három évvel ezelőtti vereségéből.

„Ez egyben azt is mutatja, hogy Robert Fico nem adja könnyen oda a győzelmet” – mondta az elemző.

Figyelmeztet arra is, hogy a PS-t már három éve is a parlamentbe mérték az ügynökségek, ezzel szemben néhány tucat szavazattal a bejutási küszöb alatt végezte.

„Szerintem 5 százaléknál, de talán inkább 3 százaléknál kisebb lesz a különbség a Smer és a PS között” – mondta Hangácsi.

A Hlas már nem szól bele az első két hely sorsába, de bejut az OĽaNO?

A harmadik helyezett minden bizonnyal a Hlas lesz, de Mesežnikov szerint Peter Pellegrini pártjának már nincs esélye az első két helyre.

„Nem látom, hogy a Hlasnak lenne olyan tartaléka, hogy be tudná hozni a jelenlegi az első két helyezettet” – mondta Mesežnikov. Szerinte azonban a Hlas harmadik helyét sem veszélyezteti már másik párt.

A harmadik helyre teszi a Hlast Hangácsi is, OĽaNO lehet szerinte a negyedik. „Az OĽaNO úgy látszik erősödik, ami annyiban változás, hogy hónapokon át őket is 7 százalék közelében mérték, ami ugye az ő esetükben a bejutási küszöb” – magyarázta az elemző.

A Median felmérésében az OĽaNO a koalíciókra szabott 7 százalékos küszöb alatt végzett, de Mesežnikov inkább a bejutásukat tartja valószínűbbnek. „Szerintem Matovič és koalíciója bejut a parlamentbe, a többi felmérés ezt mutatja” – mondta az elemző azzal, hogy ez nem jelenti azt, hogy a Median megbízhatatlan ügynökség lenne. Úgy véli, hogy Matovičnak segített a verekedés a Smer sajtótájékoztatóján. „Sokkal inkább Matovičnak jött jól az a csetepaté, a Smernek nem sokat segített” – magyarázta az elemző.

Jól döntött Matovič, amikor megtámadta Sulíkot?

Abban azonban már nem biztos, hogy az OĽaNO elnökének vasárnapi, majd hétfői támadása Sulík ellen segít az OĽaNO-nak.

„Nem úgy látom, hogy segítene Matovičnak, de szinte biztos, hogy nem árt Sulíknak. Az SaS választói számára Matovič teljesen megbízhatatlan politikus, egyáltalán nem hisznek neki” – magyarázta Mesežnikov.

Úgy véli, az is az SaS-nek segít, hogy most több felmérés is inkább 7 százalék körül mérte, ami megnyugtathatja a párt választóit. „Azt látják, hogy a bejutási küszöb felett van az SaS, így nyugodtan szavazhatnak rájuk, nem fenyeget, hogy elveszik a szavazatuk” – mondta az elemző.

Ebben a kérdésben Hangácsi kicsit óvatosabb.

„Úgy tűnik, hogy az SaS megmenekülhet, de ez még nem száz százalékos – magyarázta az elemző. – Matovič antikampánya Sulík ellen talán még valamit elindíthat.”

Legalább 8 párt lesz a parlamentben? Vagy csak hat?

A Median felmérése szerint csak 6 párt lesz a parlamentben, ők az SNS, Sme rodina és az OLaNO kiesését jósolják, de msá felmérések alapján sem a KDH, sem pedig a Republika nem lehet biztos a bejutásban. „A Republika AKO által mért 5,4 százalékos eredménye meglepő számomra, mert korábban inkább 7-9 százalék között álltak” – mondta az elemző. Azt szinte megjósolhatatlannak tartja, hogy hány párt lesz a parlamentben.

„Az az érzésem, hogy a KDH bejut, és talán az SNS is, habár Danko pártját is mérték 5 százalék alatt” – véli az elemző.

Azt Hangácsi sem tudja biztosan megmondani az felmérések alapján, hogy hány párt jut még be ezeken kívül a parlamentbe. „A Republika is gyengül, de nem hiszem, hogy 5 százalék alá esne, a Sme rodina viszont nagyon a határon van, és ez már egy régebb óta tartó trend – mondta Hangácsi. – Úgy látom, hogy a Sme rodina nem tudja megállítani a visszaesését, a botrányai ugyanis nagyon erősen Boris Kollárhoz kötődnek.” A Sme rodinától szerinte szerezhet választókat a Smer, a Republika elpártoló választói viszont inkább az SNS-t erősíthetik.

Hangácsi úgy véli, több mint 7 párt lesz az új parlamentben.

„De azt már nem lehet biztosan megjósolni, hogy 8, 9 vagy 10 párt jut-e majd be” – véli Hangácsi.

Szerinte a szélsőségesek szerepelhetnek gyengébben a felméréseknél, ami alatt ő elsősorban a Republikát érti.

Lesz magyar képviselet? Kire szavaz a városi magyar?

A mérések alapján két további pártnak, a Szövetségnek és a Demokratáknak nincs esélye a bejutásra, az elemzők azonban még nem írják le őket teljesen.

Hangácsi még a Szövetséget tartja esélyesebbnek a Deokratáknál a bejutásra.

„Én 3-5 százalék közé várom az eredményüket, tehát nem zárom ki a bejutásukat” – véli Hangácsi.

A Szövetség eredményét szerinte azért is nehéz megtippelni, mert több közvélemény-kutatónak megkérőjelezhető a nemzetiségi mintája. „A részvételi arány befolyásolhatja az eredményt az országosan magasabb arány rontja az esélyeit. Viszont a párt is elég erős kampányzárást szervezett” – mondta Hangácsi.

Szerinte a városi magyar szavazók dönthetik el a Szövetség sorsát.

„Van egy bizonytalan városi réteg, amelynek a szavazata kérdéses. Azt látják, hogy a Kékek-Híd esélytelen, de a szavazatukat nem biztos, hogy a Szövetségre adják, hanem mondjuk inkább a PS-t támogatják, hogy ne Fico nyerjen” – véli az elemző.

Mesežnikov sem zárta ki teljesen a Szövetség bejutását, de nagyon kicsi esélyt ad neki. „Talán vannak valamilyen rejtőzködő magyar választók, de ezt a felmérések alapján nem lehet látni” – mondta az IVO elnöke. A Kékek-Híd és a Magyar Fórum vezette választási szövetség bejutására nem lát esélyt egyik elemző sem.

Hegeréknek csak a csoda segíthet

Mesežnikov a Demokraták bejutására sem lát sok esélyt.

„Elég komoly kampányuk volt, mégsem emelkedtek 5 százalék fölé, nem látom, hogy mi lenne az az esemény, amitől most hirtelen meglódulnának” – mondta az IVO elnöke.

Úgy véli, hogy Hegerék egyetlen esélye, hogy a bizonytalan választók között találnak még néhány százalékot. „Ezt nem lehet kizárni, de a bizonytalan választókra számítanak más pártok is” – magyarázta Mesežnikov.

Hangácsi sem zárta ki teljesen, hogy a Demokraták okozhatnak kisebb meglepetést az idei parlamenti választáson.

„Lehetnek olyan bizonytalan választók, akik úgy érzik, hogy Heger mérsékeltebb kormányzást próbált megvalósítani, megpróbálta helyrehozni azt, amit Matovič elrontott. De tartalomban és megjelenésben nem tudtak egy átütő témát, tartalmat sem bevinni a kampányba” – mondta Hangácsi.

