Zuzana Čaputová köztársasági elnök arra kéri a lakosokat, hogy vegyenek részt a szombati (szeptember 30.) előrehozott parlamenti választáson. „Egyetlen más napon nincs akkora hatalom a kezükben, mint a választás napján, ezért arra kérem önöket, éljenek ezzel a hatalommal" - mondta szerdán rendkívüli beszédében. Szerinte az embereknek nem a tökéletes politikusokat kell keresniük, hanem azt, akivel a lehető legnagyobb mértékben azonosulni tudnak.

TASR-felvétel

„Ne hagyjuk, hogy elriasszon bennünket ennek a kampánynak a durvasága és a témái. Ez a választás a működő egészségügyről, iskoláink színvonaláról, a rászorulók segítéséről, az infrastruktúra kiépítéséről, a felelős gazdálkodásról, valamint arról fog szólni, hogy milyen lehetőségeket teremtünk a gyerekeinknek ebben az országban, hogy ne kelljen máshol keresniük a boldogulást" - mondta az elnök.

Az államfő szerint ez a választás a bátorságról is szól, arról, hogy ne féljünk, mert szerinte sokan próbálnak félelmet kelteni. „Arról szól ez a választás, hogy mi, választópolgárok magabiztosak legyünk, hogy képesek legyünk hinni a demokráciában, és nem kell visszatérnünk az autokráciához. Hogy képesek vagyunk egy politikus erejét az érveiben és a képességeiben meglátni, nem pedig abban, hogy a sajtótájékoztatókon és a közösségi médiában kiabál. És arról is most döntünk, hová tartozzon az ország" – szögezte le az államfő.

Čaputová közölte, nem ért egyet azzal a vélekedéssel, hogy minden politikus egyforma. Rámutatott, hogy különbségek vannak a politikai programjukban, motivációikban és politizálási stílusukban. „Figyeljünk oda arra, milyen terveik vannak az országgal, és hogy képesek-e uralkodni az érzelmeiken. Munkájukkal és kommunikációjukkal igyekeznek-e hidat építeni mások felé" - mondta.

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, Szlovákia fiatal állam, amely fennállásának 30, könnyűnek nem mondható éve alatt megmutatta, hogy tiszteletre méltó ország. „Jó hírünk van külföldön, megbízható partnernek tartanak bennünket. Szuverén állam vagyunk, amelyet pozitívabban látnak, mint azt itthon gondoljuk" - mutatott rá.

Az elnök asszony emlékeztetett arra, hogy nemcsak a politika, hanem mi magunk is formáljuk az életünket. „Együtt kell itt élnünk, együtt kell működnünk, kommunikálnunk kell, közösen kell építenünk az országunkat. Minél pozitívabb társadalomképet tudunk kialakítani, annál inkább tükröződik ez a társadalom politikai arculatában és az ország politikai kultúrájában" - tette hozzá Čaputová.

TASR

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!