Kertészkedünk: Most a legjobb ültetni a virághagymákat!

Elmúltak a hőségek, megint öröm kertészkedni a ház körül, a kiskertben. Gondolván a tavaszra itt az ideje, hogy elültessük az őszi virághagymákat. Hogyan is fogjunk neki?

Kép: Illusztráció (internet)

Először is legjobb, ha számba vesszük, hogy előző évről milyen tulipánok, krókuszok, nárciszok és társaik maradtak meg az ágyásainkban. Ezt követően érdemes tervet készítenünk – papírra vetnünk, hogy hova, mennyi és milyen virághagymát szeretnénk elültetni. Főleg holland virághagymákból meglehetősen gazdag a választék némelyik kertészboltban, illetve webáruházban.

A terv lesz az alapja a sikeres munkáknak. Minél többet foglalkozunk vele, annál gyönyörűbb lesz az eredmény - már jövő kora tavasztól.

Mit vegyünk figyelembe a fajták kiválasztásánál?

Természetesen az alap szempont az, hogy mely virágok tetszenek nekünk. Az is fontos, hogy mekkora az ágyásunk, ahova ültetni szeretnénk. Fontos az ágyás fekvése. Az is feltétel lehet, hogy vázába is szeretnénk a virágokból tenni a szobába, vagy a temetőbe.

Nagyobb, legalább egy méter széles ágyásba tehetünk magasabb, akár méteres növekedésű hagymás virágokat. Szűkebb helyre inkább alacsonyabbakat. A magasabb növényeket az ágyás közepére tervezzük. Az alacsonyak pompás szegélyei lehetnek a például a járdának.

A nárciszok, díszhagymák, primulák, korbácsliliom és a császárkorona a jó napos helyen tündökölnek igazán. A tulipánok, íriszek, liliomok, szellőrózsák, őszi kikerics, hóvirág, gyöngyike szeretik a napos helyet, mint minden virág és ott a legszebbek, de megnőnek félárnyékban is. A tavasz első virágai, amelyek néha februárban a hó alól bújnak elő – az alacsony krókuszok inkább a védett helyet és a félárnyékot kedvelik.

Milyen talajba ültessünk?

A szép virágokhoz megfelelő talaj is kell. Az ágyás talaját ültetés előtt ássuk fel. A szellős, jó víz áteresztő talajt kedvelik, a kötött agyagos talajt nem igazán. Amennyiben ilyen a talajunk javítsuk fel kertészeti komposzt bedolgozásával.

A talaj tápértékét érett istállótrágya, granulált istállótrágya (pl. MarhaJó), vagy műtrágya (Cererit, Osmocote) bedolgozásával javíthatjuk. Ezáltal sokkal szebbek lesznek a virágaink!

Milyen mélyre tegyük a hagymákat?

Általános szabály, hogy a virághagyma átmérőjének 2-3-szorosa legyen az ültetés mélysége. Persze nem fontos minden egyes hagymát méregetni.

A nagyobb hagymákat, mint az íriszek és a császárkorona kb. 20 cm mélyre ültessük. A tulipánok, jácintok, nárciszok úgy 15 cm mélyre, az olyan apóbb hagymák, mint a krókuszok 10 cm mélyre kerüljenek.

Ültethetjük őket sorba, de egy-egy csomóba is. Így nagyon szépen mutatnak majd.

Használjunk-e valamilyen vegyszert, fertőtlenítőt a munkánk során?

A különböző betegségek megelőzésére ültetés előtt csávázhatjuk a hagymákat. Erre szolgál pl. a Sulka K szer. Ültetés előtt beáztatjuk a 4%-os oldatába, 6-12 óráig. Fontos, hogy az ültetés előtt a hagymákat ki kell szárítani!

A Gliorex biológiai készítmény, serkenti a növény fejlődését és a gyökérképződést, szintén ajánlott a használata.

Meddig ültethetjük az őszi virághagymákat?

A legjobb időszak az ültetésre szeptember-október hónapok. A fagyok előtt úgy két héttel be kellene fejezni az ültetést.

Ültettem viszont már decemberi hónapban is, amikor nem voltak fagyok és az eredmény gyönyörű lett.

Jó munkát, sikeres kertészkedést kívánok!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

