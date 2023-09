Egy párt sem vonta vissza az indulását, de 86 jelölttel kevesebb van a listákon

86 képviselőjelölttel van kevesebb az eredetileg leadott választási listákhoz képest, erősítette meg a TASR-nek a belügyminisztérium.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A visszalépő vagy visszaléptetett jelöltek névsorát jól látható helyen kifüggesztik a szavazóhelyiségekben. Egy párt sem vonta vissza az indulását. A visszalépés már lehetetlen, ezt legkésőbb 48 órával a szavazás kezdete előtt, vagyis csütörtök reggel 7 óráig lehetett megtenni.

Kilenc pártból 80 jelölt lépett vissza, négy jelölt indítását a pártja vonta vissza, két jelölt pedig időközben elhunyt.

A visszalépő jelöltek neve is szerepelni fog a listán, de az esetleg rájuk adott preferenciaszavazatokat (karika) nem veszik figyelembe. A visszalépő vagy visszaléptetett jelöltek listáját minden egyes szavazófülkében is kifüggesztik, így a választó a szavazólap kitöltése közben is ellenőrizheti.

A választás 2023. szeptember 30-án, szombaton lesz, 24 párt és mozgalom, valamint egy választási koalíció indul. Az országban 4,3 millió szavazásra jogosult állampolgár van.



(TASR)