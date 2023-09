A fiatalok radikalizálódását akarja megakadályozni a rendőrség

Közvetlenül az iskolákban akar dolgozni a rendőrség a fiatalok radikalizálódása ellen.

Minden egyes alap- és középiskolába kirendeltek egy rendőrt.

A kerülti rendőrkapitányságokon koordinációs és konzultációs csoportokat hoztak létre. A pedagógusok képzését is tervezik - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján a rendőrfőkapitányság vezetése.

„A szülők, és főleg a pedagógusok segítségével szeretnénk dolgozni azon, hogy idejében felismerjük a fiatalok esetleges radikalizálódását, hogy ne tegyék tönkre a saját, illetve társaik életét"

- mondta Hamran István országos rendőrfőkapitány.

Az iskolákban szolgálatot teljesítő rendőröknek segíteniük kell a rendőrség iránti bizalom kiépítését - mondta Damian Imre, az országos rendőrfőkapitány helyettese. Minden alap- és középiskolában lesz rendőr, 2679 iskolába összesen 2050 rendőrt vezényelnek ki. Az alapiskolák 88, a középiskolák 80 százalékában már elindult a projekt.

Kidolgoztak egy több mint 100 kérdést tartalmazó kérdőívet az iskolák biztonsági helyzetének feltérképezésére. Imre szerint ez képet ad az iskolában uralkodó helyzetről. Az oktatási tárca módszertani útmutatót kapott, amely segít a pedagógusoknak felismerni a figyelmeztető jeleket, valamint az iskolákban történt fegyveres támadásokról is tájékoztatást kapnak.

A tervezett intézkedések között szerepel a megelőzésért felelős illetékesek számának 50-ről 250-re emelése, valamint a megelőzőprogramok bővítése és javítása. Az iskolákban szolgálatot teljesítő rendőrök online képzésen vesznek részt. A rendőrség a pedagógusokat is szeretné kiképezni, Imre azt mondta, reméli, az oktatási tárcával is eredményes lesz az együttműködés. Hozzátette, az projekt finanszírozásának lehetőségét is meg kell találni.

