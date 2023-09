A PS óvatosan értékel, de Kaliňák szerint sincs itt még semmi látnivaló

Michal Truban és Irena Bihariová, a PS korábbi elnökei, mostani alelnökei az exit pollok eredményeit és az első részeredményeket óvatosan értékelik.

Michal Truban (Fotó: TASR)

Truban emlékeztetett arra, hogy az exit poll nem egy valóságot tükröző felmérés, és a valós eredmény ettől egy kicsit, de nagyon nagy mértékben is eltérhet. Hozzátette, nem tapsolt az exit pollnál, nem is különösebben örvendett. Három éve latolgatta a lehetséges eredményt, de most inkább várja, ahogy alakul majd, ls a legvégére a leginkább kíváncsi.

Bihariová azt mondta, hogy tanultak a három évvel ezelőtti eredményekből, amikor a PS-t az exit poll mintegy három százalékkal felülmérte.

Hasonlóképp vélekedett Tomáš Valášek, a PC harmadik alelnöke is, leszögezve, hogy csak az amatőrök építenek koalíciót az exit pollok alapján.

Szoros eredményt vár a PS és a Smer között Michal Šimečka, a PS elnöke. Kommentálni viszont nem szerette volna az eddigieket, inkább már majd akkor fűzne valamit az eredményekhez, amikor reálisan látszik, mi lehet a végeredmény.

Ugyancsak nem nagyon kívánt a részeredményekről nyilatkozni Robert Kaliňák (Smer-SD) korábbi belügyminiszter. A Smer pártközpontjában uralkodó hangulatot pozitívként írta le, viszont szerinte meg kell várni, míg magasabb lesz a feldolgozottság.

(TASR)