Szlovákia végül mégsem válik az elfajzott agresszor, Putyin további feudális trágyadombjává...?

Egy pártatlan, tárgyilagos szemlélő egyáltalán lepődhetett meg, hogy a populista (népbutító) kalandor Robert Fico fölényesen nyerte meg a szlovákiai parlamenti választásokat.

Fotó: TASR

Sikeréhez elegendő volt becserkésznie azt a választói réteget, amely „tagsága“ azért viszolyog az igazi rendszerváltástól, mert megszokta, hogy az állami szerveknél bármilyen probléma megoldható. Csak azt kell tudni, mennyibe kerül. No és hol az a hátsó kapu, amelyen át el lehet jutni a hatalomgyakorlók zsebéhez… Becserkészte továbbá azokat az pácienseket, akikben elég volt aktivizálni a bennük tenyésző alantas ösztönöket. Vagyis az állandó gyűlölködést gerjesztő félelmet, agresszivitást. Nemkülönben a zsigeri irigységet. Hogy a paravánok mögött aztán szófogadó alattvalókként működjenek. A sárga földig tudatlanok ugyancsak népes tábora pedig mindehhez csak hab volt a választási siker tortáján!

Az sem semmi viszont, hogy annak az amatőr pojácának, Igor Matovičnak is sikerült több mint nyolc százalékos eredményt elérnie, akinek a legutóbbi 2020-as parlamenti választásokon épp Fico korrupt, erőszakos rendszerét sikerült legyőznie. Akkor még a Smer SD jelenlegi eredményét is túlszárnyalva...! Hogy aztán szinte hónapokon belül olyan hatalmi káosszal terhelje a védtelen társadalmat, amellyel tökéletesen sikerült lepusztítania önmagát és persze szavazóinak népes táborát is.

Mindehhez még itt vigyoroghat az az Andrej Danko, akinek parlamenti visszalopakodásához elégségesnek bizonyult ugyanazokat a gagyi fasisztoid, meg vastagon ruszofil lózungokkal etetnie a zaccot, amellyekkel Robert Fico hadonászott éjjel-nappal.

Kész is hát a gyászos szlovákiai leltár, amit némi szerencsével esetleg a liberális PS és az SaS történelmi eredménye legalább részben ellensúlyozhat. Már, ha a választások harmadik helyezettje, Peter Pellegrini legalább elméletileg civilizáltnak minősíthető szociáldemokratái (Hlas SD) nem fekszenek le vígan és dalolva Ficónak. Ez estben előfordulhat, hogy Szlovákia végül mégsem válik az elfajzott orosz agresszor, Vlagyimir Putyin további feudális trágyadombjává...

Az ún. „felvidéki magyarság” ugyancsak történelminek minősíthető bukása is megér egy külön misét, ám arra talán ráérünk még. Annál is inkább, nehogy esetleg jóvátehetelen károkat szenvedjen a normális emberek egója a menetrendszerű kudarcélmény miatt...