Ódor tiszteletben tartja az emberek döntését: „Az eredmény nem tetszik, illetve nem is fog tetszeni mindenkinek”

Ódor Lajos miniszterelnök tiszteletben tartja a szlovákiai emberek akaratát, akik szerinte demokratikus módon és szabadon döntöttek a parlamenti választáson.

Az eredményt a társadalom tükrének tartja.

„Fontos, hogy mind őszintén és mélyen belenézzünk, és feltegyük magunknak a kérdést, hogy milyen ország is vagyunk. A válasz természetesen nem kell, hogy tetsszen mindenkinek, nem is tetszhet, illetve nem is fog tetszeni” – mondta.

A kormányfő gratulált a pártoknak, amelyeknek lehetőségük lesz, hogy képviseljék az embereket a parlamentben. Bízik benne, hogy bármilyen kormány is alakul, az megtesz minden szükségeset és elengedhetetlent Szlovákia nyugalmáért és a sikerekért.

Köszönetet mondott továbbá azoknak, akik részt vettek a szavazáson. „Mindenkinek, akinek számít Szlovákia sorsa. Nagyra értékelem, nem voltak kevesen” – tette hozzá.



