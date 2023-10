Galántán Fico és Šimečka is előzte Forrót, Komáromban Orosz Örs, Gútán pedig Halász Béla kapta a legtöbb karikát

Választási mutatók a Komáromi és Galántai járás városaiból. Hétből négy városban Robert Fico kapta a legtöbb karikát.

GALÁNTA

Galántán az országoshoz mérhető 67,07%-os volt a választási részvételi arány, és a Smer-SD közel 20%-kal a legtöbb szavazatot kapta, szorosan mögöttük végzett a PS. A Szövetség közel 15%-kal a harmadik helyre szorult, míg 10-11%-ot ért el a mátyusföldi városban a Hlas-SD és az OĽaNO.

Íme, az eredmény: Smer-SD - 1 594 (19,45%) PS - 1 568 (19,13%) Szövetség - 1 207 (14,73%) Hlas-SD - 940 (11,47%) OĽaNO - 853 (10,41%) SaS - 582 (7,1%) Republika - 315 (3,84%) SNS - 292 (3,56%) Sme rodina - 242 (2,95%) Demorati - 216 (2,63%) KDH - 172 (2,09%)

A pártok eredményének megfelelően a két pártelnök, Robert Fico és Michal Šimečka kapta a legtöbb karikát a városban, és ami különösen érdekes, hogy Galántán a Top 10-be e tekintetben a nagymácsdi Forró Krisztián mellett csak a szintén járásbeli, alsószeli Berényi József fért be a magyar politikusok közül. Agócs Gergely (Királyrév polgármestere) a 16., a Szövetségen belül országosan második legnépszerűbb Gyimesi Györgyöt pedig itt még Milan Uhrík, a Republika elnöke, a Csemadok-elnök Bárdos Gyulát pedig még Andrej Danko is veri a preferenciaszavazatokban.

Nézzük, hogyan oszlottak meg a szavazatok Galántán az egyes jelöltek között (a Szövetség jelöltjeinél nincs külön megjelölve a párt): Robert Fico (Smer-SD) – 1 244 Michal Šimečka (PS) – 932 Forró Krisztián – 811 Peter Pellegrini (Hlas-SD) – 714 Robert Kaliňák (Smer-SD) – 645 Igor Matovič (OĽaNO) – 599 Ľuboš Blaha (Smer-SD) – 531 Berényi József – 500 Erik Kaliňák (Smer-SD) – 407 Michal Truban (PS) – 401 Denisa Saková (Hlas-SD) – 371 Tibor Gašpar (Smer-SD) – 360 Juraj Blanár (Smer-SD) – 358 Lucia Plaváková (PS) – 334 Richard Sulík (SaS) – 316 Jaroslav Spišiak (PS) - 269 Agócs Gergely – 267 Richard Raši (Hlas-SD) – 265 Ervin Chomča – 263 Takáč Zsolt - 241 Erik Tomáš (Hlas-SD) – 239 Milan Uhrík (Republika) – 234 Gyimesi György – 215 Tamara Stohlová (PS) – 208 Erika Jurinová (OĽaNO) – 204 Boris Kollár (Sme rodina) – 192 Tomáš Valášek (PS) – 190 … Veronika Remišová (OĽaNO) – 161 Grendel Gábor (OĽaNO) – 154 Jozef Viskupič (OĽaNO) – 151 Milan Mazurek (Republika) – 143 Andrej Danko (SNS) – 139 Bárdos Gyula – 137 Eduard Heger (Demokrati) – 124 Michal Šipoš (OĽaNO) – 117 Roman Mikulec (OĽaNO) – 102 Rudolf Huliak (SNS) – 102 Milan Krajniak (Sme rodina) – 102 Marek Krajčí (OĽaNO) – 89 Jozef Valocký (Smer-SD) - 63 Milan Majerský (KDH) – 62

DIÓSZEG

Diószegen 59,94%-os volt a választókedv, a Smer itt is a PS előtt pár tized százalékkal szerezte meg a győzelmet, a Szövetséget viszont az OĽaNO is veri. A Szövetség támogatottsága a városban mindössze 11%, ami alig több, mint a Hlas-SD-é.

Íme, az eredmény: Smer-SD - 468 (18,36%) PS - 457 (17,92%) OĽaNO - 402 (15,77%) Szövetség - 302 (11,84%) Hlas-SD - 257 (10,08%) SaS - 188 (7,37%) Republika - 101 (3,96%) KDH - 77 (3,02%) SNS - 75 (2,94%) Demokrati - 74 (2,9%) Sme rodina - 70 (2,74%)

Diószegen, Nagymácséd szomszédságában Forró Krisztián első magyarként a preferenciaszavazatok alapján csak a hatodik, négy pártelnökön kívül pedig még Robert Kaliňák is több karikát kapott nála. Diószeg polgármestere, Krommer Gábor a nyolcadik ezen a listán, a Top 10-be a magyarok közül pedig még Berényi József került be itt is.

Nézzük, hogyan oszlottak meg a szavazatok Diószgenen az egyes jelöltek között (a Szövetség jelöltjeinél nincs külön megjelölve a párt): Robert Fico (Smer-SD) - 375 Michal Šimečka – 296 Igor Matovič – 272 Peter Pellegrini – 191 Robert Kaliňák (Smer-SD) – 190 Forró Krisztián – 176 Ľuboš Blaha (Smer-SD) – 148 Krommer Gábor – 137 Michal Truban (PS) – 135 Berényi József – 116 Erika Jurinová (OĽaNO) – 113 Lucia Plaváková (PS) – 105 Juraj Blanár (Smer-SD) – 102 ... Richard Sulík (SaS9 – 77 Milan Uhrík (Republika) – 72 Grendel Gábor (OĽaNO) – 71 Michal Šipoš (OĽaNO) – 53 Veronika Remišová (OĽaNO) – 51 Marek Krajčí (OĽaNO) – 46 Jozef Viskupič (OĽaNO) – 44 Milan Mazurek (Republika) – 44 Roman Mikulec (OĽaNO) – 34 Andrej Danko (SNS) – 33 Tankó Viliam (OĽaNO) – 29 Eduard Heger (Demokrati) – 27 Sólymos László (Kékek-Híd) – 24 Milan Majerský (KDH) – 19 Mikuláš Dzurinda (Kékek-Híd) – 17 Simon Zsolt (Magyar Fórum) – 13

KOMÁROM

Komáromban jóval elmaradt a választásokon résztvevők aránya az országostól, alig haladta meg az 55%-ot. A Csallóköz szélén 37%-kal győzött a Szövetség, és 16-16%-ot szerzett a Smer és a PS, míg előbbire csupán eggyel többen szavaztak. 9,5%-ot szerzett a Hlas-SD és közel 7%-ot az OĽaNO. A Kékek-Híd és a Magyar Fórum száz szavazatot sem kaptak.

Íme, az eredmény: Szövetség - 5 401 (34,11%) Smer-SD - 2 338 (16,06%) PS - 2 337 (16,05%) Hlas-SD - 1 382 (9,49%) OĽaNO - 1 002 (6,88%) SaS - 585 (4,01%) Republika - 328 (2,25%) SNS - 311 (2,13%) Demokrati - 200 (1,37%) Sme rodina - 158 (1,08%)

Komáromban három magyar politikus előzi a preferenciaszavazatok tekintetében Robert Ficót, de csak a legtöbbet szerző Orosz Örs jelentősebb mértékben, Forrś Krisztián és Viola Miklós nyakán már ott liheg a Smer elnöke, megelőzve a Selye János Gimnázium igazgatóját, Andruskó Imrét. Michal Šimečka Komáromban több karikát kapott, mint Gyimesi György, Peter Pellegrini és Robert Kaliňák pedig a korábbi polgármesterjelöltnél, Bauer Ildikónál. Éppen utóbi az, aki zárja a Top 10-et. Komárombn szerezte emellett a legtöbb karikát Vlček Erik korábbi kajakos, aki a Hlas-SD listáján indult.

Nézzük, hogyan oszlottak meg a szavazatok Komáromban az egyes jelöltek között (a Szövetség jelöltjeinél nincs külön megjelölve a párt): Orosz Örs – 2 150 Forró Krisztián – 1 820 Viola Miklós – 1 774 Robert Fico (Smer-SD) – 1 762 Andruskó Imre - 1 596 Michal Šimečka (PS) – 1 251 Gyimesi György – 1 246 Peter Pellegrini (Hlas-SD) – 1 002 Robert Kaliňák (Smer-SD) – 908 Bauer Ildikó – 845 Igor Matovič (OĽaNO) – 702 Ľuboš Blaha (Smer-SD) – 695 Iván Tamás – 647 Erik Kaliňák (Smer-SD) – 532 Tibor Gašpar (Smer-SD) – 507 Michal Truban (PS) – 497 Denisa Saková (Hlas-SD) – 442 Lucia Plaváková (PS) – 441 Vlček Erik (Hlas-SD) – 431 Marcinkó Adrián - 408 Juraj Blanár (Smer-SD) – 408 Berényi József – 396 Zuzana Matejičková (Smer-SD) – 387 Jaroslav Spišiak (PS) – 363 Domin István – 324 Erik Tomáš (Hlas-SD) – 314 Richard Raši (Hlas-SD) – 313 Richard Sulík (SaS) – 292 Tomáš Valášek (PS) – 275 Bárdos Gyula – 271 Menyhárt József – 269 Halász Béla – 265 Forró Tibor (PS) – 264 Erika Jurinová (OĽaNO) – 262 Tamara Stohlová (PS) – 254 Branislav Becík (Hlas-SD) – 250 Milan Uhrík (Republika) – 248 Mózes Szabolcs – 240 Veronika Remišová (OĽaNO) – 227 Králik Róbert – 219 Stubendek Attila – 212 Cziprusz Zoltán – 195 Grendel Gábor (OĽaNO) – 192 Nagy József – 167 Branislav Gröhling (SaS) – 153 Jana Bittó Cigániková (SaS) – 146 Mária Kolíková (SaS) – 139 Pálinkás Évi – 138 Marek Krajčí (OĽaNO) – 137 Csenger Tibor – 134 Kiss Márton – 132 Milan Mazurek (Republika) – 132 Roman Mikulec (OĽaNO) – 129 Kocsis Viliam (Hlas-SD) – 129 Pandy Péter – 126 Irena Bihariová (PS) – 126 Tomáš Drucker (Hlas-SD) – 126 Gyarmati Tihamér – 124 Marcela Čavojová (Smer-SD) – 123 Őry Péter – 120 Nagy Dávid – 117 Michal Šipoš (OĽaNO) - 117 Zora Jaurová (PS) – 115 Váradi Krisztián (PS) – 110 Lucia Kurilovská (Hlas-SD – 107 Boris Kollár (Sme rodina) – 105 Eduard Heger (Demokrati) – 104 Jaroslav Naď (Demokrati) – 103 Miroslav Suja (Republika) – 103 Oskar Dvořák (PS) – 102 Andrej Danko (SNS) – 86 Tomáš Taraba (SNS) – 94 Ravasz Ábel (SaS) – 55 Lukáš Kyselica (OĽaNO) – 54 Sólymos László (Kékek-Híd) – 52 Milan Majerský (KDH) – 50

GÚTA

Gútán is alig haladta meg a választási részvételi arány az 55%-ot (55,2%), a választók kétharmada viszont a Szövetségre voksolt, és mind a Smer, mind a PS támogatottsága 10% alatt maradt, 5% feletti eredményt pedig rajtuk kívül csak az OĽaNO ért el.

Íme, az eredmény: Szövetség - 3 014 (64,9%) Smer-SD - 446 (9,6%) PS - 397 (8,54%) OĽaNO - 295 (6,35%) Hlas-SD - 197 (4,24%) Republika - 87 (1,87%) SaS - 54 (1,16%)

Két gútai végzett az élen, első helyen a polgármester, Halász Béla, és összesen öten előzték meg Robert Ficót a preferenciaszavazatok tekintetében. A szlovák politikusok közül rajta kívül csak Michal Šimečka fért be a Top 10-be.

Nézzük, hogyan oszlottak meg a szavazatok Gútán az egyes jelöltek között (a Szövetség jelöltjeinél nincs külön megjelölve a párt): Halász Béla - 2 027 Viola Miklós – 1 948 Forró Krisztián – 1 298 Gyimesi György – 1 163 Orosz Örs – 523 Robert Fico (Smer-SD) – 358 Menyhárt József – 237 Michal Šimečka (PS) – 227 Andruskó Imre - 230 Igor Matovič (OĽaNO) – 229 Forró Tibor (PS) – 203 Berényi József – 194 Robert Kaliňák (Smer-SD) – 159 Bauer Ildikó – 146 Peter Pellegrini (Hlas-SD) – 146 Ľuboš Blaha (Smer-SD) – 152 Nagy Dávid – 145 Erik Kaliňák (Smer-SD) – 111 Cziprusz Zoltán – 107 Michal Truban (PS) – 95 … Denisa Saková (Hlas-SD) - 71 Grendel Gábor (OĽaNO) - 67 Milan Uhrík (Republika) – 67 Erika Jurinová (OĽaNO) – 65 Richard Raši (Hlas-SD) - 51 Erik Tomáš (Hlas-SD) - 48 Veronika Remišová (OĽaNO) – 48 Branislav Becík (Hlas-SD) - 34 Marek Krajčí (OĽaNO) – 34 Michal Šipoš (OĽaNO) – 34 Milan Mazurek (Republika) – 34 Richard Sulík (SaS) – 28 Romn Mikulec (OĽaNO) – 26 Mária Kolíková (SaS) – 20 Tomáš Drucker (Hlas-SD) - 18 Lucia Kurilovská (HLas-SD) - 15 Tomáš Taraba (SNS) – 12 Milan Majerský (KDH) – 11 Andrej Danko (SNS) – 8

ÓGYALLA

Ógyallán a részvételi arányelérte a 60,1%-ot és a Szövetség szerezte meg a szavazatok negyedét. 18,5%-ot szerzett a Smer-SD, és ugyancsak 10% felett teljesített a PS, a Hlas-SD és az OĽaNO. Rajtuk kívül viszont senki nem érte el az 5%-ot.

Íme, az eredmény: Szövetség - 832 (24,26%) Smer-SD - 634 (18,48%) PS - 497 (14,49%) OĽaNO - 450 (13,12%) Hlas-SD - 428 (12,48%) SaS - 121 (3,52%) Republika - 116 (3,38%) SNS - 106 (3,09%) Sme rodina - 67 (1,95%) Demokrati - 52 (1,51%) KDH - 52 (1,51%)

Annak ellenére, hogy a Szövetség kapta a legtöbb szavazatot a városban, a preferenciaszavazatok tekintetében Robert Fico végzett az élen, őt néhány tucat vokssal lemaradva követte Viola Miklós. A Top 10-be csupán három magyar politikus fért be, de ott van például Branislav Becík, Nyitra megye elnöke is.

Nézzük, hogyan oszlottak meg a szavazatok Ógyallán az egyes jelöltek között (a Szövetség jelöltjeinél nincs külön megjelölve a párt): Robert Fico (Smer-SD) – 498 Viola Miklós – 465 Forró Krisztián – 399 Peter Pellegrini (Hlas-SD) – 348 Michal Šimečka (PS) – 288 Robert Kaliňák (Smer-SD) – 267 Igor Matovič (OĽaNO) – 252 Orosz Örs – 229 Ľuboš Blaha (Smer-SD) – 204 Branislav Becík (Hlas-SD) – 181 Denisa Saková (Hlas-SD) – 174 Gyimesi György – 173 Erik Kaliňák (Smer-SD) – 161 Juraj Blanár (Smer-SD) – 145 Tibor Gašpar (Smer-SD) – 139 Erika Jurinová (OĽaNO) – 138 Michal Truban (PS) – 123 Ágh László – 121 Andruskó Imre – 111 Richard Raši (Hlas-SD) – 109 Erik Tomáš (Hlas-SD) – 105 Lucia Plaváková (PS) – 103 … Milan Uhrík (Republika) – 88 Ladislav Kamenický (Smer-SD) – 85 Marek Krajčí (OĽaNO) – 69 Tamara Stohlová (PS) – 63 Tomáš Valášek (PS) – 61 Grendel Gábor (OĽaNO) – 60 Zuzana Matejičková (Smer-SD) – 59 Richard Takáč (Smer-SD) – 59 Richard Sulík (SaS) – 57 Veronika Remišová (OĽaNO) – 56 Boris Kollár (Sme rodina) – 54 Jaroslav Spišiak (PS) – 51 Michal Šipoš (OĽaNO) – 51 Roman Mikulec (OĽaNO) – 49 Milan Mazurek (Republika) – 49 Tomáš Taraba (SNS) – 44 Andrej Danko (SNS) – 41 Miroslav Suja (Republika) – 38 Tomáš Drucker (Hlas-SD) - 37 Forró Tibor (PS) – 34 Vlček Erik (Hlas-SD) - 33 Branislav Gröhling (SaS) – 33 Mária Kolíková (SaS) – 32 Rudolf Huliak (SNS) – 32 Irena Bihariová (PS) – 31 Milan Krajniak (Sme rodina) – 29 Ondrej Ďurica (Republika) – 28 Jana Bittó Cigániková (SaS) – 27 Lucia Kurilovská (Hlas-SD) - 26 Zora Jaurová (PS) – 26 Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) - 24 Vladimíra Marcinková (SaS) – 23 Michal Sabo (PS) – 23 Michal Kaliňák (Hlas-SD) - 22 Jaroslav Naď (Demokrati) – 22 Oskar Dvořák (PS) – 22 Eduard Heger (Demokrati) – 21 Milan Majerský (KDH) – 21

ÉRSEKÚJVÁR

Érsekújvárban az országos alatt maradt egy picivel a részvételi arány, és itt a PS kapta a legtöbb szavazatot, egy kevéssel megelőzve a Smert. A harmadik legtöbb szavazatot a Hlas-SD, a negyedik legtöbbet az OĽaNO szerezte meg és csak utánuk következik a sorban a Szövetség, amely valamivel több mint 9%-os támogatottságot

Íme, az eredmény: PS - 4 102 (21,01%) Smer-SD - 4 067 (20,83%) Hlas-SD - 2 966 (15,19%) OĽaNO - 1 951 (9,99%) Szövetség - 1 840 (9,42%) SaS - 1 187 (6,07%) Republika - 734 (3,75%) SNS - 649 (3,32%) KDH - 615 (3,14%) Sme rodina - 512 (2,62%) Demokrati - 439 (2,24%)

Érsekújvárban a preferenciaszavazatok szerinti Top 10-ben nincs magyar politikus, az első a 13. helyen lévő Forró Krisztián, majd a 20. helyen Nagy Dávid. Van viszont négy smeres, három hlasos és két progresszív, rajtuk kívül pedig csak Matovič. Annak ellenére, hogy a PS szavazatszámban megelőzte a Smert, Érsekújvárban Robert Fico kapta a legtöbb karikát, megelőzve Michal Šimečkát.

Nézzük, hogyan oszlottak meg a szavazatok Érsekújvárban az egyes jelöltek között (a Szövetség jelöltjeinél nincs külön megjelölve a párt): Robert Fico (Smer-SD) – 3 146 Michal Šimečka (PS) – 2 531 Peter Pellegrini (Hlas-SD) – 2 289 Robert Kaliňák (Smer-SD) – 1 603 Igor Matovič (OĽaNO) – 1 358 Ľuboš Blaha (Smer-SD) – 1 277 Branislav Becík (Hlas-SD) – 1 157 Denisa Saková (Hlas-SD) – 1 087 Michal Truban (PS) – 1 011 Tibor Gašpar (Smer-SD) – 942 Erik Kaliňák (Smer-SD) – 898 Juraj Blanár (Smer-SD) – 894 Forró Krisztián – 875 Lucia Plaváková (PS) – 813 Richard Raši (Hlas-SD) – 683 Erik Tomáš (Hlas-SD) – 641 Richard Sulík (SaS) – 579 Milan Uhrík (Republika) – 576 Tomáš Valášek (PS) – 571 Nagy Dávid – 555 Jaroslav Spišiak (PS) – 552 Erika Jurinová (OĽaNO) – 540 Iveta Rajčániová (Smer-SD) – 523 Gyimesi György – 515 Ladislav Kamenický (Smer-SD) – 476 Tamara Stohlová (PS) – 473 Lukáš Kyselica (OĽaNO) – 408 Richard Takáč (Smer-SD) – 388 Monika Kolejáková (KDH) – 376 Boris Kollár (Sme rodina) – 360 Branislav Gröhling (SaS) – 350 … Milan Mazurek (Republika) – 308 Grendel Gábor (OĽaNO) – 306 Mária Kolíková (SaS) – 306 Veronika Remišová (OĽaNO) – 287 Tomáš Taraba (SNS) – 267 Jana Bittó Cigániková (SaS) – 284 Orosz Örs – 280 Tomáš Drucker (Hlas-SD) – 253 Jaroslav Naď (Demokrati) – 246 Eduard Heger (Demokrati) – 243 Irena Bihariová (PS) – 243 Marek Krajčí (OĽaNO) – 241 Michal Šipoš (OĽaNO) – 238 Milan Majerský (KDH) – 230 Rudolf Huliak (SNS) – 230 Andrej Danko (SNS) – 228 Bób János – 225 Miroslav Suja (Republika) – 224 Milan Krajniak (Sme rodina) – 220 Vladimíra Marcinková (SaS) – 216 Berényi József – 214 Lucia Kurilovská (Hlas-SD) – 207 Ondrej Ďurica (Republika) – 204 Oskar Dvořák (PS) – 203 Zora Jaurová (PS) – 200 Michal Wiezik (PS) – 200 Viola Miklós – 194 Farkas Tibor – 193 Patrick Linhart (Hlas-SD) – 190 Roman Mikulec (OĽaNO) – 183 Dionýz Solár (OĽaNO) - 182 Bárdos Gyula – 178 Marián Kéry (Smer-SD) – 167 Marián Viskupič (SaS) – 162 Bauer Ildikó – 160 Mózes Szabolcs – 156 Štefan Kišš (PS) – 149 Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) – 148 Ingrid Kosová (PS) – 146 Ivan Ševčík (SNS) – 141 Forró Tibor (PS) – 136 Tomáš Matuška (Hlas-SD) – 135 Martina Šimkovičová (SNS) – 134 Roman Michelko (SNS) – 130 Ingrid Ujváriová (Hlas-SD) – 127 Simon Petrík (PS) – 124 Menyhárt József – 124 Petra Krištúfková (Sme rodina) – 119 Michal Prešinský (Republika) – 119 Pandy Péter – 115 Zuzana Dolinková (Hlas-SD) – 114 Ivan Štefunko (PS) – 114 František Mikloško (KDH) – 112

PÁRKÁNY

A választási részvételi arány a magyar többségű városokhoz nagy rézéhez hasonlóan itt sem érte el a 60%-ot (59,6%). A leadott érvényes szavazatok közel 42%-át gyűjtötte be a Szövetség, 17%-át a Smer-SD, míg közel 13,5%-ot a PS. 5% felett rajtuk kívül csupán a Hlas-SD és az OĽANO tudott teljesíteni.

Íme, az eredmény: Szövetség - 1 970 (41,82%) Smer-SD - 806 (17,11%) PS - 632 (13,41%) Hlas-SD - 408 (8,66%) OĽaNO - 287 (6,09%) SaS - 172 (3,65%) Republika - 98 (2,08%) SNS - 78 (1,65%) Kékek-Híd 58 (1,23%) KDH - 57 (1,21%) Sme rodina - 54 (1,14%)

A Szövetség magasan győzött Párkányban, Forró Krisztián pártelnök másfélszer annyi karikát kapott, mint Robert Fico, akit pedig egy helyi képviselő, a Jóvilágvan énekesnője, Bokor Réka is megelőzött karikákban. Orosz Örs és Gyimesi György még előzte a többi szlovák politikust, rajtuk kívül magyarként viszont csak a szintén Párkányi Tuloki Attila tudott bekerülni a Top 10-be.

Nézzük, hogyan oszlottak meg a szavazatok Párkányban az egyes jelöltek között (a Szövetség jelöltjeinél nincs külön megjelölve a párt): Forró Krisztián – 906 Bokor Réka - 681 Robert Fico (Smer-SD) – 621 Orosz Örs – 572 Gyimesi György – 477 Michal Šimečka (PS) – 359 Robert Kaliňák (Smer-SD) – 307 Peter Pellegrini (Hlas-SD) – 306 Ľuboš Blaha (Smer-SD) – 282 Tuloki Attila - 201 Juraj Blanár (Smer-SD) – 191 Igor Matovič (OĽaNO) – 187 Erik Kaliňák (Smer-SD) – 182 Berényi József – 172 Mózes Szabolcs – 172 Csenger Tibor – 163 Tibor Gašpar (Smer-SD) – 156 Lucia Plaváková (PS) – 154 Michal Truban (PS) – 154 Denisa Saková (Hlas-SD) – 153 Menyhárt József – 142 Bárdos Gyula – 138 Viola Miklós – 128 Cziprusz Zoltán – 125 Nagy József – 125 Kršňák Miroslav – 117 Ladislav Kamenický (Smer-SD) – 112 Bartos Gergely – 101 Bauer Ildikó – 101 Jaroslav Spišiak (PS) – 95 Erika Jurinová (OĽaNO) – 93 ... Richard Sulík (SaS) – 77 Grendel Gábor (OĽaNO) – 71 Veronika Remišová (OĽaNO) – 62 Milan Uhrík (Republika) – 66 Milan Mazurek (Republika) – 48 Michal Šipoš (OĽaNO) – 41 Jana Bittó Cigániková (SaS) – 41 Branislav Gröhling (SaS) – 39 Mária Kolíková (SaS) – 36 Marek Krajčí (OĽaNO) – 34 Andrej Danko (SNS) – 34 Sólymos László (Kékek-Híd) – 32 Mikuláš Dzurinda (Kékek-Híd) – 32 Roman Mikulec (OĽaNO) – 31 Tomáš Taraba (SNS) – 31 Miroslav Suja (Republika) – 30 Milan Majerský (KDH) – 26 Eduard Heger (Demokrati) – 21

