Szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezetnek be a csehek és a lengyelek a Szlovákiával közös határokon

Az ideiglenes határellenőrzés egyelőre október 13-ig tart, de az aktuális helyzettől függően meghosszabbíthatják.

Erről Petr Fiala cseh miniszterelnök tájékoztatott az X közösségi platformon, valamint Mariusz Kamiński lengyel belügyminiszter is megerősítette.

A döntésről értesítették a szlovák, a német, az osztrák, a cseh belügyi tárcát, valamint az Európai Bizottságot is.

Szlovákia szerdán meghozza a szükséges intézkedéseket azzal kapcsolatban, hogy Csehország és Lengyelország ellenőrzést vezet be a szlovák határon – jelentette ki Ódor Lajos kormányfő. Hozzátette, az illegális migrációra közös európai megoldásra van szükség a külső határokon.

„Ha bármelyik ország szigorításokat vezet be a határán, az egyfajta láncreakciót vált ki, amelyek árát mindannyian megfizetjük, az eredmény azonban nagyon is kétséges. Most Lengyelország indította be ezt a folyamatot, ahol választási kampány zajlik, és Csehország követte a lengyelek példáját”