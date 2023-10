Fejbe lőttek egy kamaszt a dunaszerdahelyi Rózsaligetben!

A Csallóközi Vásár ideje alatt történt egy véres incidens a dunaszerdahelyi Rózsaligetben lévő piactér mögött. Egy közel 15 éves fiatalt lőttek fejbe, vélhetően valamilyen légpisztollyal, utána rögtön műteni kellett. Édesanyjával tettek feljelentést, amit viszont elmondásuk szerint a rendőrség először igencsak félvállról vett.

Szeptember 23-án, este fél kilenc körül a fiatal Norbert és barátai a piactér mögötti betonelemeknél beszélgettek, amikor egyszer csak hallottak egy csattanást/lövést, néhány pillanattal később pedig észrevették, hogy a srác feje a fejtető és a halánték között erősen vérzik.

A fiatal először nem is észlelte, mekkora a baj, idősebb, felnőtt korú társai viszont bementek vele a kórház sürgősségijére, ahol ellátták a sérülését, és megpróbálták kiszedni a golyót, ami a bőrt felsértve beágyazódott a szövetek közé. A lövedék a legnagyobb valószínűség szerint légpisztolyból származik.

A fiú édesanyja, Mária mesélt portálunknak a történtekről és megmutatta a kórházi orvosi jelentést is. Elmondta, ő maga csak órákkal később értesült arról, mi történt a fiával, majd azonnal bement utána a kórházba. Ezután vitték fel a fiút a sebészetre, és ott az éjszaka folyamán altatás alatt megműtötték. Másnap hazamehettek, de arra kérték az orvosok Máriát, hogy intenzíven figyeljék fia állapotát.

Mária beszélt portálunknak a nem épp kellemes rendőrségi tapasztalatairól is. A dunaszerdahelyi körzeti rendőrségen próbált feljelentést tenni az eset utáni vasárnapon, ám úgy tűnt neki, hogy a rendőr megpróbálja őt erről lebeszélni olyan indokkal, hogy ha nem látták biztosan, ki lőtt, akkor úgyse lesz meg a tettes. Végül sikerült feljelentést tennie, ehhez viszont a rendőr felettesének közbenjárására is szükség volt.

Egy szó sem esett még arról, ki lőhetett rá a fiatalokra a piactér mögötti félreeső részen. A fiatalok szerint a piactér mögötti lakóház egyik balkonjáról érkezhetett a lövés, és erősen gyanakszanak is valakire, aki ott lakik, és épp az említett helyszín felé néz a balkonja. Többen ugyanis arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a férfi gyakran beszél nyomdafestéket nem tűrő stílusban a piactér mögött tanyázó hajléktalanokról vagy épp drogosokról, akik gyakran hagynak ezen a félreeső helyen maguk után például tűket. Az említett férfi pedig mások elmondása szerint azt szokta rájuk mondani, hogy mind le kéne lőni.

A rendőrségnek viszont egyelőre nincs konkrét gyanúsítottja. Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő megerősítette, hogy az eset másnapján feljelentést tettek. „A rendőrség a fiatalt kihallgatta, az üggyel a továbbiakban is foglalkozunk” – árulta el. Arról nincs információnk, hogy az említett férfit, akit Mária a rendőröknek is megnevezett, már kihallgatták volna. Éppen ezért tart attól, mi lesz a vizsgálattal, ugyanis a feljelentés óta már több mint egy hét eltelt.

Márpedig eléggé érzékeny ügyről van szó, hiszen kiskorút, tehát védett személyt lőttek meg nyilvános helyen – még ha csak légpisztollyal is. A kiszabható büntetés védett személy sérelmére elkövetett szándékos testi sértés esetén egytől három évig, súlyos sérülés esetén 5-től 12 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Egyelőre viszont még csak a feljelentést vizsgálják, hivatalos büntetőeljárás még nem indult.

Érdeklődtünk a rendőrszóvivőnél arról is, mit tehet általában a polgár, amennyiben azt tapasztalja, hogy a rendőr nem mutat kellő érdeklődést a bűncselekmény gyanúját felvető ügyének kivizsgálására. Linkešová erre annyit közölt, hogy a polgárok bármely rendőrőrsön és az ügyészségen is feljelentést tehetnek, amennyiben pedig úgy látják, hogy a rendőr ténykedése törvényellenes lehet, panaszt nyújthatnak be ellene.

