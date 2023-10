Híd a jövőbe? Ilyen katasztrófa után?

Berényi József szerint „a neoliberális szlovmagy” média csak a Szövetség nem bejutásával foglalkozik, viszont elhallgatja a Kékek-Híd és a Magyar Fórum kudarcát. Nos, nem sejtem, beletartozom-e a neoliberális szlovmagy média fogalomba, azt sem, hogy pontosan mi lenne az. De ezennel igenis foglalkozik. És nem azért, hogy Berényinek ne legyen igaza, nem olyan fontos ő a neoliberális szlovmagy médiának.

Sólymos László és Mikuláš Dzurinda kampányüzemmódban - TASR

A hó végi szlovákiai parlamenti választásokon a Hídnak két szerep jutott. Az első a vesztesé (erről alább). A második: a hibásé. A sok vesztes közül egy másik magyar – történelmi eredményt produkáló – vesztes, a Szövetség ugyanis a közvélemény-kutatókra, a sajtóra és a Hídra keni, hogy képtelen volt bejutni a parlamentbe. Nem hinném, hogy e párt választóit annyira befolyásolnák a közvélemény-kutatások adatai, hogy azok ellensúlyoznák a Szövetség összes hibáját a voksolás előtti utolsó napokban.

Továbbá: a sajtó feladata nem az, hogy a Szövetség vagy bármely más párt szekerét tolja, hanem az, hogy tájékoztasson. Tényeket közöljön, esetleg kommentáljon, elemezzen, magyarázzon. De ha a Szövetségnek nem volt elég a saját maga, sajtónak vélt propagandagépezete, akkor igazán nevetséges lenne, mondjuk a Paramétertől vagy a közszolgálati Pátriától várni, hogy a Szövetség számára megnyerje a választásokat. Ekkora butaságot igazán senki sem feltételezhet. (Bár páran azért eszembe jutnak, na…)

És vajon hibás-e az ugyancsak vesztes Híd?

Azt mondta Forró elnök úr egy interjúban a Pátrián, hogy a távozó hidasok nem meghatározók, kevesen vannak, kevés preferenciaszavazatot gyűjtöttek. Ám akkor miként lehetnek ők a felelősök? Kérdem nem a neoliberális szlovmagy média nevében, hanem a józan matematikai logika nevében.

Most akkor, ha a távozó hidasok nem meghatározók, miért kellett őket agyba-főbe árulózni és miért okoz gondot a nem meghatározó személyek különállása (értsd árulása, ami miatt minden ellenkező szövetséges kijelentéssel szemben 3 magyar párt van Szlovákiában bejegyezve, nem pedig egyetlen, igazi és megváltó)? Főleg, ha a távozásukkal a Szövetség erősebb lett (mondá Forró a Pátriában)... Ugyanabban az interjúban Forró azt állítja: a Magyar Fórum és a Híd egyetlen feladata a magyar közösség megosztása volt. Nem tud számolni, hogy ekkora ellentmondásba keveredik? Aki nem számít neki, az hogyan osztja meg?

Másrészt az a szövetséges érvelés sem állja meg a helyét, mely szerint csak pár „mitugrász” távozott, és távozásukkal minden szuper lett. Nem lett. A Szövetségben maradt sok-sok, Híd-platformnak kinevezett hidas ugyanis nem kapta meg a választóktól a Híd (2020-as) kb. 60 000 szavazatát. Ahogyan a másik két, nem kamuplatform sem szerezte meg őket. Hiszen vagy sehol, vagy a szlovák pártoknál landoltak e voksok.

Vegyük hát számba (a teljesség igénye nélkül) a fiaskó okait, s hogy mit rontott el a Híd:

Egyesek szerint azt, hogy elment a Szövetségből – a jelek és számok szerint a maradás sem mentette volna meg a Szövetséget, s vele együtt a Hidat sem…

Mások szerint azt, hogy későn ment el, s nem maradt ideje partnert keresni.

Megint mások szerint a partnerválasztást és a kampányt is elrontotta.

Tény, hogy későn „alakult meg”, és a már gyenge Dzurindán kívül nem volt a palettán tárgyalóképes állapotban olyan párt, amellyel értékközösséget vállalhattak volna. Más kérdés, a Híd eltolódott-e kissé e lépéssel jobbra (lásd pl. Dzurinda sokak által bírált vatikáni szerződések szerinti megítélését…), miközben szavazóbázisában balosok és liberálisok is voltak azelőtt. Szép számmal. A választások szempontjából az időzítés hiba volt. Ha azonban valaki nem csak négy évre tervez, hanem a jövő érdekli, akkor tán épp a Híd lehet az, aki segít felrajzolni a szlovák politikai palettára egy ilyen jobbra húzó, mérsékelt középpártot.

Hasonszőrű beállítottságú szubjektum a szlovák oldalon megítélésem szerint ugyanis nincs. S bár igaz, hogy a Híd az utóbbi időben (nyilván a Szövetségben való politizálásnak és a gyűjtőpártban bizonyos mértékű önfeladásnak, arcvesztésnek is köszönhetően – amely önfeladás/kompromisszum ismét csak hiba volt) jobbközépnek, inkább konzervatív irányba tartónak mutatkozott, se nem velejéig kereszténydemokrata, se nem velejéig neoliberális piacpolitikát képvisel. Viszont nem mondható balos ígéretekkel operáló, kirekesztően populistának. Sem elsősorban és mindenáron liberálisnak.

A Híd nem egy szlovák párt magyar másolata, sem pedig egy magyarországi párt szlovákiai másolata… Ebből még lehet építkezni, ha a Híd és a volt választói elfogadják, hogy ez a Híd már sosem lesz így az a néhai.

A vereség további oka – viszont ezt nehéz lenne a Hídnak felróni –, hogy a választás kétpólusúvá vált (vagy Európa, vagy nem), és sokan a Smer elleni biztosabb polgári fellépést tartották prioritásnak.

A kampány pedig nem csupán pénzkérdés volt, elvileg úgy nézett ki (lásd a biciklizést), mintha nem 2023-at írnánk (TikTok meg ilyenek). Elég lett volna pár gimis srácot bevonni – erre mindjárt kitérek…

A fenti gondok és hibák mellett felsorolható még minimum két súlyos baki:

1. Nem igazán volt a pártnak aktív, illetve aktivizáló ifjúságpolitikája (tudom, időszűke, de korábban sem volt). Nem mintha számomra az lenne szimpatikusabb, hogy egyes politikusok ifjúsági kulturális rendezvényeknek és fesztiváloknak álcázott akciókra durván rátenyerelve „térítenek”, mert nem az, tény azonban, hogy a Híd – értelmes program ide vagy oda – nem mozgósítja a szlovákiai magyar fiatalokat és jelöltjei között sem voltak láthatók közismert fiatalok. Nincsenek a rájuk vonatkozó pártprogram-pontok fiatalosan fűszerezve, az ifjúság számára emészthetővé téve és feltálalva. Megítélésem szerint a megalkotásukba sincs az ifjúság kellőképpen bevonva, így aztán nem is érzi őket a sajátjának.

A magyar (mérsékelt, centrista) liberális fiatalok, sem pedig a magyar középbalos fiatalok nem lettek megszólítva sem a Szövetség, sem a Híd, sem pedig a külön utas Magyar Fórum részéről. Nekik így nem is volt lehetőségük magyar pártra szavazni.

Mi több, még a magyar zöld fiatalok számára sem voltak kellőképpen prezentálva a Híd eddigi zöld politikájának eredményei (míg a PS zöld céljai – egyelőre nem eredményei – viszont erőteljesen és megnyerően). Pedig Sólymos eredményes környezetvédelmi miniszter volt. Lett volna mit eladni…

2. Ugyanígy nem volt speciális (külön nyelvű és tematikájú) kommunikációja a Hídnak a nyugdíjasok felé, akik egyébként hagyományosan – sokszor nevetségesen – minden párt elsődleges célcsoportja. Márpedig a 60-100 korosztálynak érdemes lenne más módon és más hangsúlyokkal magyarázni. Nem azért, mert ők butábbak lennének, sőt. Éppen azért, mert az ő élettapasztalataik más prioritások és más logika alkalmazására predesztinálják őket, más érveket, más hangsúlyokat és más biztosítékokat követelnek más időhorizonton belül, mint a (16-)20-30-asok vagy a 40-50-esek. Ez a differenciálás, súlyozás el lett hanyagolva. Nem csupán a kampányban, hanem általában a Híd politikájában.

Mindezek és a fiaskó dacára a Híd alapállásának lehet (nem biztos, de lehet) jövője. A Szövetség ugyanis a magyarválogatás, a kirekesztés és az etnikai elv miatt sokadszorra is megbukott országos szinten – ez nem működik, az 5 százalékos küszöb megállítja a befelé forduló pártot. Most négy hónap alatt nem sikerült, ámde a Híd a szlovák politikusokkal való együttműködési hajlandósága és képessége, ahogyan a múltban, úgy a jövőben is talán az egyetlen praktikus formája lehet a kisebbségi képviseletnek.

Nem ideális, de működőképes. Mert az talán igaz, hogy a szlovák pártok nem törődnek a magyarok problémáival, teszem hozzá: önszorgalomból nem törődnek velük, hiszen nem ismerik, nem érzik át őket. Az viszont biztosan nem igaz, hogy egyetlen szlovák párt sem hajlandó némi rávezetéssel, segítséggel és közös munkával foglalkozni és együttműködni a magyarokkal, felvállalni a gondjaikat. Lásd épp a Híd múltját, a mostani választási közös listáját és a Magyar Fórum szlovák partnereit.

Lehet itt hidakat építeni, ha a hidasok önmagukba néznek és a jövőbe.

S nem pazarolnak el megint egy csomó energiát egy olyan „egység” megteremtése érdekében, amely egység a saját érdekeit mellőzve kiköpte őket, hanem inkább értelmes kapcsolatokat építenek ki és erősítenek meg. Aminek most, négy hónap után csírái látszanak.

(Ez a Szövetségre is érvényes lehet: ha tagjai önmagukba néznek és a jövőbe. Ennek jelenleg az ellenkezője látszik.)