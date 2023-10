ENSZ: minden ötödik, Szudánból Dél-Szudánba menekülő gyerek alultáplált

A Szudánból a szomszédos Dél-Szudánba érkező gyerekek közül minden ötödik alultáplált, az érkezők több mint 90 százaléka pedig több napja nem jutott ételhez - derül ki az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) kedden közzétett jelentéséből.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

A WFP szerint a Szudánban dúló belpolitikai válság miatt az utóbbi öt hónapban csaknem 300 ezren érkeztek Dél-Szudánba Szudánból, az emberek nagy része olyan dél-szudáni, aki korábban épp saját hazájából menekült el az ott 2013-ban kitört polgárháború miatt.

"Látjuk, amint a családok egyik katasztrófából a másikba kerülnek, ahogy elmenekülnek a veszélyes szudáni helyzetből, de csak azért, hogy a dél-szudáni reménytelenségbe jussanak" - fogalmazott Mary-Ellen McGroarty, a WFP dél-szudáni irodavezetője.

A szervezet egyúttal további 120 millió dollár támogatásra nyújtotta be igényét annak érdekében, hogy kezelni tudja a két ország határán kibontakozó humanitárius helyzetet. Arra is figyelmeztetett, hogy az esős évszak beköszöntével érkező áradások miatt nőtt a megbetegedések száma is.

Az ENSZ becslései szerint a Szudánban az április közepe óta tartó erőszakcselekményekben már körülbelül ötezren meghaltak, 12 ezren pedig megsebesültek. Több mint ötmillióan menekültek el otthonaikból, köztük egymillió a Szudánnal szomszédos országok valamelyikében talált menedéket.

A világszervezet tisztségviselői szerint jelenleg az ország fele - körülbelül 25 millió ember - szorul humanitárius segítségre, közülük több mint hatmilliót fenyeget az éhezés veszélye.

MTI