Elbukta Dél-Szlovákia a több milliárd eurós óriásbefektetést

Nem épít akkumulátorgyárat a Volkswagen Nagysurányban (Érsekújvári járás) – írja négy forrásra hivatkozva a Hospodárske noviny.

Fotó: TASR - illusztráció

A lap szerint az ok a magas energiaárak, a zöldáram hiánya, a drága földterület, valamint a munkaerőhiány. A beruházásért Csehország és Lengyelország is versengett.

Még januárban írtunk róla, hogy csökkent a Volkswagen érdeklődése, amely 4 milliárd eurós befektetéssel célozta volna meg Szlovákiát, ezáltal pedig több ezer munkahelyet hozott volna létre. A régió elhelyezkedésével, infrastruktúrájával, valamint energetikai közelségével a mohi atomerőmű képében ideális helyszín lett volna a projekt számára. Tavaly év végén a csehek húzták a rövidebbet a befektetőért folyó harcban, ám a helyzet kezdett megfordulni.

A beruházó állítólag a töredékét követelte azoknak az energiaáraknak, amelyeket az üzleti szféra jelenleg fizet az országban. Emellett a zöldenergia hiánya, a kevés dolgozó és a magas telekárak is jelentős akadályt jelentettek, hogy megvalósuljon a beruházás.

A HN forrásai szerint a Volkswagen eleinte 350, később 700 megawattnyi teljesítményben volt érdekelt. Összehasonlításképpen a mohi atomerőmű egyik blokkjának teljesítménye 500 megawatt. Tehát hatalmas mennyiségű energiáról lett volna szó, aminek közel sem lényegtelen az ára, az eredete és a hozzáférhetősége.

A cég időközben létesített egy óriásgyárat Kanadában. "Az észak-amerikai tervek gyorsabban haladtak a vártnál, és meghaladták az európai döntéseket" - idézett a Financial Times egy meg nem nevezett forrást, aki azt mondta, hogy a döntés különösen az energiaszektorra vonatkozó terveket, valamint az energiaárakat érinti.

A Wolfsburg a Financial Times forrásai szerint azonban továbbra is számol egy újabb akkumulátorgyár felépítésével Európában is. A döntést ugyan már háromszor elhalasztották, sietségre nincs okuk, ugyanis lépéseket tettek annak biztosítása érdekében, hogy 2028-ig elegendő akkumulátorral rendelkezzenek.



(HNonline.sk)