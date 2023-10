"Én még egyetlen migránst sem láttam itt soha" – nem érti a polgármester, miért kellenek katonák és rendőrök a lengyel-szlovák határra (FOTÓK)

Szerda este ideiglenesen lezártak néhány határátkelőt a lengyel-szlovák határon, például a Lysá nad Dunajcom és Lysá Poľana közötti, vagy a Čirč község és a lengyel Leluchów közötti átkelőt.

Fotók: TASR - Adriána Hudecová, Maroš Černý, Miroslava Mlynárová (További képekért kattints a fotóra!)

Michal Didik, Csircs polgármestere elmondta, nem érti ezt az intézkedést, hiszen a Stará Ľubovňa-i járásban nem okoz problémát az illegális migráció, pedig éppen ez az oka a határok lezárásának.

„Kedden délután értesültem erről az intézkedésről Leluchów polgármesterétől, majd Muszyna polgármestere, és a małopolskai vajdaság illetékese is megerősítette az információt. Egyelőre tíz napra vezették be az intézkedést, és ha bármi változás lesz, tájékoztatni fognak bennünket. Úgy gondolom, ha a migránsokat akarjuk feltartóztatni, akikből én még egyet sem láttam itt soha, akkor az összes határátkelőt le kellett volna zárniuk" - jelentette ki Didik, és hozzátette, a határt csak gyalog, és csak érvényes útlevéllel lehet átlépni, a sofőröknek le kell parkolniuk a határ előtt.

A polgármester szerint ez a turizmust, de a kereskedelmi tranzitot is megnehezíti, és főleg a lengyel fuvarozókat érinti hátrányosan. „Én ezt a lengyelországi választási kampány részének tekintem, szerintem nem volt ok arra, hogy lezárják ezeket a határátkelőket, mert itt északkeleten nem is láttunk még migránsokat. Nagyon furcsa látvány, hogy ott állnak a katonák és a rendőrök, és mindenkit ellenőriznek" - zárta a polgármester.

Ján Kurňava, Spišská Stara Ves polgármestere közölte, hogy az állam egyáltalán nem figyelmeztette őket előre. „Ma reggel személyesen ellenőriztem a helyzetet, és láttam, hogy lezárás van, a katonák és a rendőrök nem engedik át az autókat. Felvettem a kapcsolatot a járási hivatallal, Késmárkon (Kežmarok) találkozom a hivatalvezetővel, hogy tájékoztatást kérjek" - mondta a TASR hírügynökségnek.

A polgármester elmondta, a határ menti területek lakosai gyakran járnak át a határon, köztük a helyi Zastrova vállalat alkalmazottai is, a cég dolgozói a lengyel határ menti falvakból ingáznak. „Csalódottak vagyunk, hiszen az Európai Unió tagállama vagyunk, és nem hiszem, hogy Szlovákiából annyi migráns menne át Lengyelországba ezen a határátkelőn, sőt, nem tudom, vannak-e egyáltalán ilyenek. A sajtó szúrópróbaszerű ellenőrzéseket emlegettek, de azt senki nem mondta, hogy teljesen lezárják az átkelőt" - hangsúlyozta Kurňava.



(TASR)