Ezzel a hat lehetséges forgatókönyvvel végződhet a kormányalakítás

Napokkal a parlamenti választások után sem tudni még, hogy mely pártok alkotják majd a kormányt, viszont egyes lehetőségeket már ki lehet zárni. Mutatjuk, melyikek vannak még játékban.

Peter Pellegrini és Robert Fico (Fotó: TASR)

A DenníkN szerint biztosan nem jön létre Smer, Hlas, SNS, KDH négyes, illetve Smer, Hlas, KDH hármas koalíció. Jelenleg hat forgatókönyvet emlegetnek, néhány megvalósulása valószínűbb, másé kevésbé.

1. Fico-kormány a Hlasszal és az SNS-szel (79 mandátum)

Továbbra is ez az összetétel a legvalószínűbb úgy, hogy Robert Fico foglalja el a miniszterelnöki széket. Egyelőre nem érkeztek információk arról, hogy Fico átengedné a kormányfői posztot Peter Pellegrininek, de sokat pletykálnak róla. A párthoz közeli személyek szerint a megegyezéshez nem vezet majd rövid és egyszerű út. Pellegrini és pártkollégái attól tartanak, hogy a Smer és domináns pártvezetője fokozatosan kizsigerelheti a Hlast, ahogy azt tette eddigi koalíciós partnereivel is. Szintén a koalíció ellen szól, hogy ha két szocialista párt kerül egy kormányba, akkor a szavazók automatikusan úgy veszik majd, hogy az intézkedéseiből származó érdemek az erősebb pártnak, tehát a Smernek köszönhetők.

A választások előtt a Hlas 20 tagú elnökségének kb. a háromnegyede támogatta a Smerrel kötött esetleges koalíciót, de ők is egyre inkább kezdik felfogni a kockázatokat, egyesek pedig nyitottabbak lennének a Hlas, PS, KDH, SaS koalícióval szemben.

2. Fico-kormány a Hlasszal, de Danko nélkül (78 mandátum)

A választásokat követően a Smer és a Hlas tisztában van vele, hogy Andrej Danko (SNS) nem biztos, hogy uralni tudja majd a helyzetet a saját frakciójában, amelyben a tíz megválasztott képviselő közül kilencen nem a párt tagjai. Hárman Tomáš Taraba Život nevű pártjából származnak, akik 2020-ban a ĽSNS listáján kerültek be a parlamentbe, hogy rövid idő után Kuffáékkal együtt kilépjenek. A Rudolf Huliak köré csoportosuló további három képviselő az NK-ból származik, Martina Šimkovičová és Peter Kotlár pedig az oroszpárti Slovan televízióból érkezett. Nem tudni, hogy ezek a képviselők mennyire lehetnek képesek összetartani, adott esetben pedig nem állnának-e át a Smerhez. A személyi krízis olyan mély az SNS-ben, hogy ha be is vennék a koalícióba, Danko pedig miniszteri posztot kapna, akkor a helyét a párt alelnöke, Milan Garaj veheti át a parlamentben. Őt követi Adam Lučanský (Milan Lučanský fia), aki nem tagja az SNS-nek, ő utána pedig Miroslav Radačovský (eredetileg ĽSNS) következik. Tehát, ha hárman be is kerülnének a kormányba az SNS frakciójából, akkor a tartalékokkal kiegészülve továbbra is csak egy SNS-es tagja (Garaj) lenne a frakciónak a parlamentben.

Ha az elkövetkező napokban a Smernek sikerülne meggyőznie az SNS listájáról megválasztott személyeket anélkül, hogy az SNS minisztériumot kapna, akkor a Smer és a Hlas is több tárcában részesülhetne. Fico ezáltal több teret kínálhat a habozó Pellegrininek és társainak, valamint biztosíthatja afelől, hogy nem kell találkoznia a koalíciós üléseken Dankóval, akivel amúgy sem ápol felhőtlen viszonyt. A Smer és a Hlas így gyakorlatilag lapátra tenne egy konkurens pártot.

3. Pellegrini-kormány a Smerrel és Dankóval, vagy nélküle (79 vagy 78 mandátum)

Szintén lehetséges forgatókönyv, hogy nem a győztes, hanem a választáson harmadik helyezett adja a miniszterelnököt. Ehhez Fico jelentős engedésére lenne szükség, amire korábban még egy győztes párt sem vetemedett. A Smerhez és a Hlashoz közeli személyek azt rebesgetik, hogy mindez számításba jöhet, de még nem született meg a döntés. A Smer a kormányban akar lenni, ehhez viszont szüksége van a Hlasra. Előfordulhat az is, hogy a tárgyalások elhúzódnak, és Fico nem lesz képes október 16-ig (ekkor telik a kormányalakításra adott 14 nap) felmutatni legalább 76 képviselő aláírását, akkor pedig Zuzana Čaputová köztársasági elnök Michal Šimečkát (Progresívne Slovensko), vagy Pellegrinit bízhatja meg a kormányalakítással.

4. Pellegrini-kormány a PS-szel, a KDH-val és az SaS-szel (82 mandátum)

Így nézhet ki az a kormány, amelynek tagjai nem akarnak a Smerrel együttműködni. Ebben az esetben a PS rendelkezne a legtöbb képviselővel, ergo a miniszterelnöki posztra is igényt tarthatna. Pillanatnyilag viszont azt emlegetik, hogy mégis Pellegrini kerülhet az ilyen összetételű kormány élére, ugyanis a választások után fontosnak tartja kinyilvánítani, hogy ő az, aki arról dönt, melyik oldal felé hajlanak majd. Szokatlan lenne, ha ez bekövetkezne, ugyanis korábban hasonlóra még nem került sor. A PS-en belül komolyabb egyeztetések történhetnek arról, hogy milyen mértékű kompromisszumra lehetnek képesek a tárgyalások során. Szintén Pellegrini mellett szól, hogy a KDH szívesebben láthat a kormányfői poszton egy mérsékelt szociáldemokratát, mint egy liberálist. Ebben az esetben a második legfontosabb poszt, a házelnök a PS-é, konkrétan Michal Šimečkáé lehet. Az SaS-nek nincsenek komolyabb követelései a kormánykoalícióba való belépést illetően – általánosan ismert tény, hogy Richard Sulík ismét szívesen lenne gazdaságügyi miniszter.

5. Šimečka-kormány a Hlasszal, a KDH-val és az SaS-szel (82 mandátum)

Ez a lehetőség óriási összhangot igényelne a PS és a Hlas részéről, de még figyelembe kell venni a KDH véleményét is, amely szkeptikusan állhat hozzá, hogy liberális kormányfő által vezetett kormány tagjai lehetnek. Ha Šimečka lenne a miniszterelnök, Pellegrini kapná a házelnöki posztot. A kérdés, hogy milyen további feltételei lennének a KDH-nak és a Hlasnak.

6. Patthelyzet és előrehozott választások

Ez a legkevésbé valószínű forgatókönyv, ugyanis Pellegrini már a választások éjszakáján jelezte, hogy mindent megtesznek, hogy ez ne valósuljon meg. Ahhoz, hogy előrehozott választásokat írhassanak ki, legalább 90 képviselői szavazatra lenne szükség. Az új választás kockázatos lenne a megválasztott pártok számára, ugyanis senki sem tudhatja, milyen eredményt érnének el, nem végeznének-e rosszabb helyen, mint legutóbb szombaton.



(DenníkN)