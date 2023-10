Európa-liga: A Liverpool kétgólos sikere

Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool FC házigazdaként 2-0-ra legyőzte a belga Royale Union Saint-Gilloise együttesét a labdarúgó Európa-liga csoportkörének második fordulójában, csütörtökön.

Fotó: TASR/AP

A holland Ryan Gravenberch a 44. percben szerzett vezetést, az ő helyére állt be a 79. percben a magyar válogatott csapatkapitánya. A végeredményt Diogo Jota állította be a 92. percben.

Bolla Bendegúz a 64. percben lépett pályára a svájci Servette FC színeiben az AS Roma otthonában 4-0-ra elveszített meccsen.



Európa-liga, csoportkör, 2. forduló:



E csoport:

Liverpool FC (angol) - Royale Union Saint-Gilloise (belga) 2-0 (1-0)

Toulouse FC (francia)-LASK Linz (osztrák) 1-0 (1-0)

Az állás: 1. Liverpool FC 6 pont, 2. Toulouse 4, 3. Royale Union SG 1,4. LASK Linz 0



F csoport:

Villarreal (spanyol)-Stade Rennes (francia) 1-0 (1-0)

Makkabi Haifa (izraeli)-Panathinaikosz (görög) 0-0

Az állás: 1. Panathinaikosz 4 pont, 2. Stade Rennes 3 (3-1), 3. Villarreal 3 (1-2), 4. Makkabi Haifa 1



G csoport:

AS Roma (olasz)-Servette FC (svájci) 4-0 (1-0)

Slavia Praha (cseh)-Sheriff Tiraspol (moldovai) 6-0 (3-0)

Az állás: 1. Slavia Praha 6 pont (8-0), 2. AS Roma 6 (6-1), 3. Servette 0 (0-6), 4. Sheriff Tiraspol 0 (1-8)



H csoport:

Molde FK (norvég)-Bayer Leverkusen (német) 1-2 (0-2)

BK Häcken (svéd)-Qarabag FK (azeri) 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Bayer Leverkusen 6 pont (6-1), 2. Qarabag 6 (2-0), 3. Molde FK 0 (1-3), 4. BK Häcken 0 (0-5)



A csoport:

SC Freiburg (német)-West Ham United (angol) 1-2 (0-1)

Topolya SC (szerbiai)-Olimpiakosz (görög) 2-2 (0-1)

Az állás: 1. West Ham United 6 pont, 2. SC Freiburg 3, 3. Olimpiakosz 1 (4-5), 4. Topolya SC 1 (3-5)



B csoport:

Olympique Marseille (francia)-Brighton (angol) 2-2 (2-0)

AEK Athén (görög)-AFC Ajax (holland) 1-1 (0-1)

Az állás: 1. AEK Athén 4 pont, 2. Olympique Marseille 2 (5-5), 3. Ajax 2 (4-4), 4. Brighton 1



C csoport:

Real Betis (spanyol)-Sparta Praha (cseh) 2-1 (1-1)

Arisz Limasszol (ciprusi)-Rangers FC (skót) 2-1 (1-0)

Az állás: 1. Sparta Praha és Arisz Limasszol 3-3 pont (4-4), 3. Real Betis és Rangers FC 3-3 (2-2)



D csoport:

Sporting CP (portugál)-Atalanta (olasz) 1-2 (0-2)

Raków Czestochowa (lengyel)-Sturm Graz (osztrák) 0-1 (0-1)

A csoport állása: 1. Atalanta 6 pont, 2. Sporting CP 3 (3-3), 3. Sturm Graz 3 (2-2), 4. Raków Czestochowa 0



A csoportok első két helyezettje továbbjut az Európa-ligában, a harmadikok pedig átkerülnek a Konferencia-ligába.



(MTI)