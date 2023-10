Pellegrini már kétszer találkozott Ficóval, mégis inkább a PS, a KDH és az SaS felé húzna?

Noha a Smer nyerte a parlamenti választásokat, a Hlas került abba a helyzetbe, hogy döntsön, milyen kormány jöjjön létre. Peter Pellegrini már legalább kétszer találkozott Robert Ficóval a héten, és megjelentek bizonyos pletykák, miszerint idő kérdése, hogy bejelentik a Smer, a Hlas és az SNS koalícióra lépését, az egész akár visszafelé is elsülhet. Az Aktuality szerint ugyanis egyelőre nem született ilyen megállapodás, sőt, a Hlas elnöke állítólag inkább a PS-szel, a KDH-val és az SaS-szel alkotna kormányt.

Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

A Smer után a PS jelenti a második megoldást a Hlas számára. A Hlas, a PS, a KDH és az SaS 82 képviselővel rendelkezne a parlamentben. Miután Pellegrini találkozott a köztársasági elnökkel, kijelentette, hogy a Smer számára nem akar csak esernyőtartogatóként, illetve a hatalomhoz vezető felvonóként szolgálni, és nem zárta ki a progresszívekkel kötött esetleges koalíciót sem.

Az Aktuality szerint olyan információkat rebesgetnek a kulisszák mögött, hogy a Hlas elnöke valójában sokkal jobban hajlana egy kormánykoalícióra a PS-szel, az SaS-szel és a KDH-val, mint a Smerrel és az SNS-szel. Pellegrini sem Ficóval, sem Andrej Dankóval nem ápol felhőtlen kapcsolatot. Együttműködés esetén a Hlasnak problémát okozhat megtartani a választóit az erősebb Smerrel szemben, az SNS frakciójának sokszínűsége miatt pedig sok a kérdőjel a kormány stabilitását illetően. Másrészről viszont vannak olyan képviselők a Hlasban, akik inkább a Ficóval való együttműködést preferálják, ilyen például Erik Tomáš vagy Denisa Saková, akik minisztériumot szeretnének vezetni, a Smer pedig ezt meg is adná nekik.

Pellegrini már a választások előtt is kijelentette, hogy harcba száll a kormányfői székért akkor is, ha nem nyeri meg a választást, illetve nem marad le sokkal a győztes párttól. A Smer viszont 8 százalékkal több szavazatot szerzett a választáson, mint a Hlas, így kérdéses, hogy Fico belemenne-e ilyen feltételbe. Logikusabb lépésnek tűnne, ha a progresszívek ajánlanák fel Pellegrininek a kormányfői széket, ugyanis a két párt között csupán néhány százalék volt a különbség a választáson. Nem mellesleg a KDH számára is elfogadhatóbb lenne miniszterelnökként a Hlas elnöke. Milan Majerský, a kereszténydemokraták elnöke legutóbb közölte, hogy a jelek szerint az ellenzéket gyarapítják majd, mivel a Smerrel nem akarnak kormányozni, a PS esetében pedig a progresszívek számos kulturális, etikai kérdésével nem értenek egyet. Mindez arra késztetheti Michal Šimečkát, hogy adja fel mindazt, amire a második legerősebb pártként jogosult lenne.

Az Aktuality szerint Pellegrini egyelőre nem szólította meg ilyen javaslattal Šimečkát, és a PS elnöke sem ajánlotta fel Pellegrininek a kormányfői posztot. A PS-ben nem túl lelkesek az ilyen lehetőség hallatán, és rámutatnak, hogy Európán belül egyedi példáról lenne szó, amit a választók felé sem könnyű kommunikálni.



