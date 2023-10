A Veres 1 Színház előadásában most Dunaszerdahelyen is megelevenednek a csodák, a varázslatok és a fantasztikus mese szellemekről és földi halandókról.

A padlás minden idők legsikeresebb magyar musicalje, az ősbemutató óta eltelt több mint három évtizedben számos generáció nőtt fel Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter meséjén, melyet számos társulat alkalmazott színpadra.

Ezen a padláson "Ég és Föld között" minden megtörténhet, akárcsak a mesékben. Egy fiatal tudós megszállottan dolgozik szuperintelligens számítógépén, és különféle titokzatos számításokat végez, de nyugalmát és munkáját állandóan megzavarják különféle halandó és halhatatlan lények...

"Harmincvalahány éve, A padlás bemutatásának idején, éppen a Vígszínházban és környékén sertepertéltem. Talán másodállású dramaturg voltam? Meg nem mondom! Csak arra emlékezem, hogy ott voltam »A padláson«, mindig bent voltam a darab próbáján, pedig álmomban sem hittem volna el, ha valaki azt mondja, hogy valaha többször is rendezni fogom. Most a Veres 1 Színházban is megelevenednek a csodák, a varázslatok és a fantasztikus mese szellemekről és földi halandókról. Az is a csodadolgokhoz tartozik, hogy remek színészek játsszák a darabot. A siker titka elsősorban a mű és játszói, valamint természetesen a velünk együtt »játszó« közönség!

Nem tudom, hogy ma, amikorra már A padlás klasszikussá lett, lehet-e többet mondani róla, vagy szabad-e többet idézni a darabból, mint annak mára szállóigévé lett sorát: »mert kell egy hely!«" - emeli ki Böhm György, a rendező.

2023. december 10. (15:30, 19:00)

Dunaszerdahely, Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

Szereplők:

RÁDIÓS, aki egyszerűen fantasztikus – CSEH DÁVID PÉTER

SÜNI, fiatal lány, aki hegedülni tanul – CSÁKI EDINA

MAMÓKA, aki mindent tud az emberekről – ZORGEL ENIKŐ

BARRABÁS, B. Barrabás, a gengszter – BORBÉLY RICHÁRD

RÉVÉSZ, aki csak külsőleg azonos Barrabással – BORBÉLY RICHÁRD

HERCEG, finomlelkű szellem, 560 éves – KRAJNIK-BALOGH GÁBOR

KÖLYÖK, naiv szellem, 530 éves – MOLNÁR GYÖNGYI

LÁMPÁS, a törpe, zsörtölődő szellem – JANIK LÁSZLÓ

MEGLÖKŐ, óriás szellem, süketnéma – PALOTAI ZOLTÁN

TÉMÜLLER, azelőtt házmester, most önkéntes – PÁL TAMÁS

DETEKTÍV, aki még önmagát is kinyomozza – SZEMÁN BÉLA

ÜTEG, a detektív másik balkeze – VINCZE MÁRTON

ROBINSON, a gép – KOZMA MILOS NOEL

Díszlet- és jelmeztervező: MICHAC GÁBOR

Zenei vezető: NYITRAI LÁSZLÓ

Koreográfus: BAKÓ GÁBOR

Rendező: BÖHM GYÖRGY

Online jegyvásárlás: http://ticket.csaplarkult.sk Info: 0948 699 293, authentica.dp@gmail.com

Nagy szeretettel várjuk Önöket Presser Gábor - Sztevanovity Dusán - Horváth Péter: A padlás c. félig mese félig musicaljére, amely 9-99 éves korig kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlott, s két részben lesz látható!

