Úgy fest, a PS átengedné a miniszterelnöki posztot Pellegrininek!

Mint azt korábban megírtuk, a koaljciós tárgyalások a hét végéhez közeledve valószínűbbé tették a Smer-Hlas-SNS hármas létrejöttét, amit talán a KDH hozzáállása is segített, melynek elnöke tulajdonképpen nemcsak a Smerrel, de a PS-szel történő koalíciót is kizárta. A progresszívok képviselői azonban a Denník N szerint még pénteken is arról beszéltek, hogy látnak esélyt a fordulatra.