LÉNYEG: Ránk fér végre egy hétvége kormányalakítás nélkül, Pellegrini addig is a szüleit boldogítja

A biciklikormányt is csak józanul érdemes kézben tartani

Majd meglátjuk, készül-e rántott húsos videó vagy traktornyeregbe pattan-e az emberarcú Peter Pellegrini a hétvégén, mindenesetre a Hlas-SD vezetője a Facebookon bejelentette, a hétvégét szüleinél tölti Besztercebányán, mert nemcsak az országnak, hanem édesapjának és édesanyjának is szüksége van rá.

Ez azonban már nem a kampány része, hiszen a kocka el van vetve, és most már nem a választói szavazatok után kuncsorog a Hlas-SD elnöke, hanem azon igyekszik, hogy számára a lehető legkedvezőbben végződjenek a kormányalakítási tárgyalások.

Pénteken lapértesülésektől, kiszivárogtatásoktól és nettó találgatásoktól volt hangos az éter, a helyzet képlékenységét pedig mi sem mutatja jobban, mint hogy szinte óráról órára változott az a bizonyos „legvalószínűbb” forgatókönyv.

Most muszáj szóba állni egymással

Közben pedig spekulált, aki csak él és mozog. Pelle fejébe egyikünk sem lát bele, lapértesülések szerint viszont olyan információkat rebesgetnek a kulisszák mögött, hogy a Hlas elnöke valójában sokkal jobban hajlana egy kormánykoalícióra a PS-szel, az SaS-szel és a KDH-val, mint a Smerrel és az SNS-szel. Pellegrini sem Ficóval, sem Andrej Dankóval nem ápol ugyanis felhőtlen kapcsolatot. Az is elhangzott valakinek a szájából a héten, hogy a Smer és a Hlas elnöke nem is áll szóba egymással – csak ha nagyon muszáj. Na, most éppen nagyon muszáj. Ha azonban Fico markába csapna, Pellegrini pártjára hamarosan végzetes daráló várna, hiszen a Smer általában ki szokta nyírni koalíciós partnereit. És hát az SNS szedett-vedett frakciójamiatt is sok a kérdőjel egy ilyen koalíció stabilitását illetően. Logikusabbnak tűnik tehát egy Hlas-PS-SaS-KDH kormány, még ha kevésbé valószínű is a dolgok jelenlegi állása mellett.

A KDH temetheti el a meg sem született koalíciót

Ráadásul úgy néz ki, nem is a Hlas, hanem a KDH miatt kukázhatjuk a Smer nélküli kormány lehetőségét. A kereszténydemokraták nem hajlandók ugyanis egy olyan kormánykoalícióban részt venni, amelyben szerepet kap a Progresívne Slovensko. Šimečkáék ugyanis túlságosan liberálisak Milan Majerský KDH-s pártelnök ízlésének, így a kereszténydemokraták inkább ellenzékbe vonulnak, csak ne kelljen a kormányhivatalban egy levegőt szívniuk a libernyák PS-szel.

Ez azonban egyelőre csak Majerský véleménye, hiszen péntek este még tárgyal a KDH elnöksége is, ez a testület ugyanis nem zárta ki az együttműködést Michal Šimečka pártjával. A párt vezetésének egy része inkább kormányozna, mert úgy nagyobb eséllyel tudnák megvalósítani a programjukat.

Hamarosan kiderül, valóban a KDH nyakasságán múlott-e a ficótlan kormány létrejötte, vagy Pellegrini is teljesíthetetlen követelésekkel állt elő a tárgyalások során.

Pellegrini kormányfő akar lenni

Az Aktuality hírporál legutolsó értesülése arról szólt, hogy Pellegrini ismét tárgyalt Šimečkával, és előterjesztette neki nagyratörő elképzeléseit. Vagyis azt, hogy hajlandó kosarat adni volt pártbéli főnökének, és Fico pártja helyett inkább a progresszíveket választja. Ennek pedig az volna a feltétele, hogy ő legyen a miniszterelnök.

Ez ugyan kézenfekvő, ám precedens nélküli megoldás lenne. Szlovákiában ugyanis eddig még nem fordult elő olyan forgatókönyv, amelyben nem a legerősebb koalíciós párt adta volna a kormányfőt. Azonkívül pedig, hogy ismét Pellegrini lenne a miniszterelnök, a legerősebb tárcát, a belügyminisztériumot is pártjának szeretné. És éppen ezen bukhat meg a dolog, ugyanis abba még csak belemennének Šimečkáék, hogy a választáson harmadikként végzett párt állítsa ki a miniszterelnököt, a belügyi tárcát azonban semmiképpen sem akarják átengedni a Hlasnak.

És spekuláljunk tovább. Az sem kizárt, hogy ha nem Michal Šimečkának hívnák a miniszterelnököt, a KDH is könnyebben nyelné le a liberális békát, és nagy kegyesen lehetővé tenné a Smer nélküli koalíció létrejöttét.

Drága lehet az esti sör+bringa kombó

Ebben a helyzetben a legértelmesebb dolog, amit az emberfia tehet, hogy betér egy péntek esti búfelejtő sörre a sarki kocsmába. Csak arra vigyázzunk, hogy hazafelé tartva ne pattanjunk nyeregbe. Arra a kerékpárosra ugyanis, akit ittasan igazolnak, akár 650 eurós büntetés is várhat. Erre pénteken figyelmeztetett a rendőrség. Aki pedig csak a fejét csóválja, mondván, hoghy a rendőröknek biztosan van jobb dolguk is annál, mint hogy bicikliseket meszeljenek le péntek este, nos, az téved. Az egyenruhások ugyanis csak az év első kilenc hónapjában több mint 6500 olyan bringást csíptek nyakon, aki alkoholt vagy más tudatmódosító szert fogyasztott.

Juhász László