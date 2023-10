Lionel Messi előtt tiszteleg új előadásával a Cirque du Soleil (FOTÓ)

A labdarúgó mezszámára utalva Messi10 című műsort már be is mutatták a héten Buenos Airesben. A show-ban zenei aláfestéssel utánozzák a hétszeres aranylabdás játékos mozdulatait, s az alkotók elképzelése szerint a nézők újra átélhetik az argentinok tavalyi, katari vb-diadalát.

- mondta Messiről a producer, Diego Saenz.

Az előkészületeknek maga a 36 éves futballista is részese volt, meghallgatták a kreatív döntések meghozatala előtt és beleszólhatott a zenei válogatásba, illetve az egyes jelenetek rendezésébe is.

Yesterday we enjoyed the most real merge between circus and football. A great World Premiere with the 10 that inspired all this: Leo Messi.



