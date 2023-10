Komoly változást jeleznek a meteorológusok, cudar időnk lesz!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a Facebookon tájékoztatott arról, hogy egy jelentős hidegfront vonul át térségünkön északkelet-déli irányban.

A tájékoztatás szerint a hidegfront felhős időt, esőt, némely helyeken erős széllökéseket is eredményezhet. A nap folyamán fokozatosan egyre lejjebb csökken majd a hőmérséklet. A hideg légáramlatok már elérték az ország északi és keleti régióit, ott éppen 6-8 fok van.

Az iMeteo.sk portál is jelentős lehűlést jelez előre, szombathoz képest 10 fokkal is alacsonyabb lehet a délutáni hőmérséklet, országszerte 11-17 foknál nem lesz több. A megromló időjárás előjeleit a délelőtti órákban már a Csallóközben is tapasztalhatjuk, a hőmérséklet viszont most még 20 fok körüli, vagy csak egy kevéssel ment ez alá. Délután 15 fok várható, éjszaka pedig 10 fok alá csökken a hőmérséklet. Hétfőn hajnalban országszerte 8 és 0 fok közti minimumokra számíthatunk.

A következő napokban is folytatódik ez a változékony időjárás, Ausztria felől viszont melegebb levegő is érkezik, és előfordulhat, hogy míg Pozsony térségében 20 fok körüli lesz a maximum, addig Kassán megmarad a hideg idő.

(SHMU/Tvnoviny.sk)