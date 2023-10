DS AG Sport (VII.) liga, 10. forduló: Robognak a gelleiek

Megállíthatatlanok a gelleiek, ezúttal a diósförgepatonyiak vendégeként gyűjtötték be a három pontot. Vásárúton és Illésházán a hazaiak sikerrel vették az újabb akadályt és a dobogóról várják a folytatást. Mindkét helyszínen triplázó is akadt, nevezetesen Losonszki Márk és Mészáros Árpád. Az ugyancsak három pontot begyűjtő alistáliak mezében Both Richárd, a nagypakaiak színeiben pedig Dominik Vanek került mesterhármassal rivaldafénybe. Az új idényben másodízben győztek a bakaik. A csallóközkürtiek a 90. percben büntetőből szerezték három pontot érő találatukat.