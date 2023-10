Izraeli-palesztin - Külföldi áldozatok is vannak hivatalos közlések szerint

Két thaiföldi és egy kambodzsai állampolgár is meghalt a hétvégi izraeli-palesztin fegyveres támadásokban - közölte a két ázsiai ország kormánya vasárnap. Kijevi közlés szerint két ukrán állampolgár is életét vesztette. Nepál tíz, Franciaország egy halálos áldozatról számolt be hivatalosan.