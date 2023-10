Folytatódnak az összecsapások a Gázai övezet szomszédságában és a libanoni határnál

Izraelben hétfő délután is folytatódtak az összecsapások: délen, a Gázai övezet szomszédságában a Hamász fegyvereseivel, északon, a libanoni határnál pedig a Hezbollah libanoni síita szervezet tagjaival - jelentette a jeruzsálemi közszolgálati rádió.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A Gázai övezet melletti Szufa kibucban tűzpárbaj tört ki délután egy Izraelbe beszivárgó Hamász-csoport és izraeli katonák között. Nahal Óz kibuc átfésülése közben felszámoltak egy másik gázai fegyveres különítményt.

Zikim kibucba a Földközi-tenger felől hatoltak be hamászosok, velük is felvették a harcot az izraeli kommandósok. A térségből még nem evakuált civileket arra kérték, hogy zárkózzanak be otthonuk betonbunkerébe.

Az izraeli légierő másfél órás szünetekkel egyre erősebb légicsapásokat hajt végre a Hamász vélt gázai hadállásai ellen. Vadászgépekkel támadták a terrorszervezet létesítményeit egyebek között a gázai al-Furkán és a Tel al-Hava negyedben, ahonnan számos akciót indítottak Izrael ellen. Megsemmisítették a gázai pénzügyminisztérium egyik központját is.

Az izraeli hadsereg szóvivőjének tájékoztatása szerint harci helikopterekkel támadták Libanon területét, a libanoni al-Majadín hírportál szerint pedig több dél-libanoni települést lőttek, miután az ország északi határvidékénél megöltek több olyan terroristát, aki Libanonból szivárgott be.

A polgári védelem felszólította a libanoni határ melletti izraeli települések lakóit, hogy vonuljanak óvóhelyükre, illetve bezárkózva maradjanak ott, és legyen velük kommunikációs eszköz, élelmiszer és víz, matrac, takaró, gyógyszerek és egyéb szükséges felszerelések.

(MTI)